No Lat.A, vamos aprender a dançar salsa e samba (e depois pôr em prática)

No restaurante de comida latino-americana, as terças-feiras são para dançar. Os workshops têm um custo de 10€ por pessoa e incluem uma margarita.

As noites no Lat.A vão ficar mais animadas. Uma vez por semana, o restaurante das Docas vai acolher workshops de dança, como a salsa e o samba.

Todas as terças-feiras, o jantar transforma-se numa festa ao som de ritmos latinos. Com amigos ou desconhecidos, os workshops propõem uma "verdadeira experiência latina à mesa e na pista de dança", de acordo com um comunicado do Lat.A.

Limitado a dez pessoas, cada workshop tem o custo de 10€ por pessoa, com uma margarita incluída. Tem hora marcada para as 19.30 e dura cerca de 45 minutos. A bailarina do Lat.A dita os passos de dança e, depois do jantar, os participantes são convidados a mostrar o que valem.

Na compra de no mínimo oito entradas, aplica-se um desconto de 10%. A reserva é feita através do email tequila@lata.com.pt.

Lat.A (Armazém CP Doca de Santo Amaro). Ter 19.30. 10€

