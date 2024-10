No Liceu Camões, há guerras, migrantes e batatas para colher

Em Novembro, o novo festival de teatro Entr’Cenas ocupa o recém-renovado Liceu Camões. Entre os dias 18 e 24, há quatro peças de teatro para ver e ainda uma exposição sobre a vida e carreira da actriz Manuela Maria.

Promovido pela ATMA – Associação de Teatro, Música e Artes, o festival surge com a vontade de dar espaço aos artistas emergentes, não esquecendo o legado dos grandes nomes do teatro. A primeira edição procura homenagear Manuela Maria, actriz e co-fundadora da Casa do Artista, instituição que este ano celebra 25 anos, com uma exposição acerca da sua vida e carreira. Pode ser visitada no foyer do auditório da escola.

Já lá dentro, a programação teatral arranca com Num Corte de Asas, apresentada pelo Re/Criar Grémio Dramático Povoense. Daniel Gonçalves, vencedor do Concurso Nacional de Teatro de 2024, é o autor e encenador. A peça segue a história de uma piloto de caças que engravida e, por isso, passa a controlar drones de forma remota. A sua experiência fá-la questionar a guerra, a tecnologia e a sua humanidade, ao mesmo tempo que reflecte acerca do seu dever como futura mãe. Para ver a 18 de Novembro, às 21.00.

A 20, também às 21.00, o auditório acolhe Terror e Miséria, numa produção do Grupo d'Artes e Comédias do Banco de Portugal, com encenação de Nuno Nunes. O texto de Bertolt Brecht, que explora de que forma a ascensão do fascismo na Alemanha influenciou o quotidiano das pessoas e as relações sociais e familiares, ganha uma nova dimensão à luz do contexto social e político actual no mundo.

Produzida pelo Teatro Passagem de Nível, Quem Semeia Sonhos Colhe Batatas é assinada por Domingos Galamba e encenada por Porfírio Lopes. Um avô e um neto lutam pela conquista de uma horta urbana, num cenário em que se revela uma busca de soluções para combater a solidão. É apresentada no dia 22, às 21.00.

No último dia, 24, o Teatro do Imigrante dá a conhecer Na Boca do Tubarão, trabalho com o qual a companhia se estreou, este Verão, em Lisboa. Com dramaturgia de Marcelo Andrade, o espectáculo aborda políticas anti-imigração, o papel da ética na saúde pública e a crise migratória, ao pegar na relação de um pai e de uma filha, nas questões éticas que os médicos enfrentam e na experiência dos refugiados que atravessam o mar Mediterrâneo. Tem hora marcada às 16.00.

Para ir ao festival, pode optar por adquirir um bilhete diário (8€), ou um passe semanal (25€), que estão à venda nos locais habituais.

Liceu Camões (Picoas). 18-24 Nov. Seg, Qua e Sex 21.00, Dom 16.00. 8€-25€

