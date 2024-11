No mês de aniversário da Baobá, as horas do conto e as oficinas são grátis

A Baobá está de parabéns e, para celebrar, há festa este sábado, 9 de Novembro. Conte com bolo e muita música.

Há oito anos, a livraria em Campo de Ourique abriu portas pelas mãos da Orfeu Negro. As estantes estão recheadas de livros ilustrados e virados para um público infanto-juvenil e a agenda também costuma encher-se de oficinas e exposições.

No sábado, a festa arranca às 16.00 com um DJ set de membros da Baileia, associação cultural que cruza as práticas artísticas e educação dos mais novos. Às 17.00, corta-se o bolo. E, ao longo de todo o mês de Novembro, as horas do conto e as oficinas têm entrada gratuita. A próxima acontece a 16 de Novembro.

Baobá (Campo de Ourique). 9 Nov. Sáb 16.00. Entrada livre

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X