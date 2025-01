No Metropolitan Museum of Art, há para ver quatro peças portuguesas

A colecção do Metropolitan Museum of Art (MET) acabou de crescer. O museu, em Nova Iorque, adquiriu quatro peças à Galeria São Roque, que participará, pela primeira vez, na feira de arte, antiguidades e design The Winter Show.

"É sempre enriquecedor ver uma obra, outrora guardada por coleccionadores, regressar à luz do público. Porém, o verdadeiro impacto acontece quando essas peças encontram lugar em museus internacionais, tornando-se embaixadoras da arte portuguesa, ainda tão desconhecida além das nossas fronteiras. É esta missão de divulgar e honrar a riqueza da nossa arte e história que a São Roque abraça a partir de Lisboa", afirma Mário Roque, proprietário da Galeria São Roque, em comunicado.

O conjunto de peças, que fazem agora parte da colecção do MET, está ligado à época da expansão portuguesa e inclui um cofre cíngalo-português, produzido em marfim no Ceilão, no final do século XVI; uma caixa cíngalo-portuguesa de jóias e outros pertences preciosos, também produzida no Ceilão, em meados do século XVII; um cofre em madrepérola com a pintura de um casal português, feito em Guzarate, na segunda metade do século XVI; e, por fim, um escritório com uma cena de caça e um verso de Camões inscritos, produzido em Pegu, no actual Myanmar.

Entre os dias 24 de Janeiro e 2 de Fevereiro, a galeria portuguesa participará na The Winter Show, uma feira de arte que acontecerá em Nova Iorque e que reunirá mais de 70 expositores internacionais. "Esta participação enquadra-se na nossa aposta de divulgação e consequente valorização da arte e história portuguesa no panorama internacional", acrescenta Roque.

