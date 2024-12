No Museu Tesouro Real, o Natal é digno de reis – com música, teatro e actividades interactivas

Uma palestra e uma peça de teatro para crianças, vários concertos e algumas actividades interactivas perfazem o quadro natalício do Museu Tesouro Real, que há dois anos ocupa a ala poente do Museu Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Durante todo o mês de Dezembro, os visitantes poderão assistir à mini-série documental Brilhante, uma produção da SIC composta por seis episódios. Apresentada pela jornalista Teresa Dimas, a produção dá a conhecer a “história e detalhes" de algumas das jóias mais emblemáticas da coleção do museu, como a caixa de rapé de D. José, uma guarnição de corpete de D. Maria Bárbara de Bragança ou um diadema usado por D. Maria Pia e D. Amélia, elucida o museu numa nota. O acesso é gratuito, mediante aquisição do bilhete no museu.

No dia 7 de dezembro, às 11.30, a artista-joalheira Marta Costa Reis, presidente da Associação Portuguesa de Joalharia Contemporânea (PIN), “inaugura uma série de quatro aulas sobre temas marcantes da joalharia”. Durante uma hora e meia, será abordada nesta palestra “a importância histórica, política e artística de algumas das coroas mais marcantes da Europa”, bem como “alguns factos da arte milenar que é a joalharia”. Nesse dia, e também a 14 e 21 de Dezembro, decorre, entre as 10.00 e as 17.30, a experiência “Fotografia Oitocentista no Tesouro Real - Retratos em Colódio Húmido”, que irá permitir, através de “uma técnica fotográfica histórica”, criar imagens “como as utilizadas nos álbuns da família real”. No fim, os visitantes “poderão levar para casa uma lembrança”.

Festa que é festa tem música e nos dias 8 e 15 de dezembro, o Museu Tesouro Real recebe dois concertos de Natal. No primeiro, a 8, a artista Ana Gomes (na fotografia) irá interpretar clássicos da quadra natalícia ao piano, de Leonard Cohen a Frank Sinatra e Mariah Carey. A 15, o Coro Staccato apresenta “um repertório variado” que junta “músicas de natal de todo o mundo”. A entrada para os espetáculos é gratuita mas carece, também, de bilhete.

A quadra só chega ao fim a 29 de Dezembro, dia em que o circo salta até ao museu com a peça de teatro infantil “Uma Espécie de Circo”. A entrada é gratuita, mediante aquisição de bilhete, e está marcada para as 16.00.

