No novo Allways todos os caminhos vão dar ao saudável

Depois do começo no CascaiShopping com um conceito mais pequeno, Raquel Lopes cumpre um sonho antigo e transporta a cozinha saudável até ao centro da capital. No Allways, em Picoas, o plano é evitar o glúten, o açúcar e a lactose, sempre com opções onde o sabor não é esquecido.

"Nos tempos livres sempre cozinhei, sempre fiz este tipo de comida, então decidi testar o conceito na food truck, mas o meu sonho era abrir um espaço em Lisboa", começa Raquel Lopes, a empresária que durante anos esteve ligada à área da gestão e que, após uma oportunidade, mudou o rumo. A carrinha convenceu os cascaenses e entretanto veio mais uma aposta, desta feita com açaí, novamente em formato food truck, sempre com o Allways a avançar, ainda que numa primeira fase apenas em formato catering.

No Allways da Duque de Loulé, o conceito é diferente do da Linha e alguns dos bestsellers, como o banana bread e o brownie de chocolate vegan, só vão estar disponíveis em Setembro. "No CascaiShopping tenho o menu de brunch, tenho a parte de cafetaria, smoothies e açaís e panquecas mas não tenho o menu de bowls quentes que estreio aqui porque não tenho espaço", explica.

Fotografia: Inês Félix

A carta, extensão das experiências caseiras, foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo. "Ao fim-de-semana comecei com a granola, comecei a fazer cookies e aos poucos fui experimentando receitas", conta. Depois de muitos testes, chegou a um menu, que queria que fosse diversificado. "Os hambúrgueres demoraram um bocado a fazer porque custam a solidificar. O molho de salmão também foi complicado. Mas é tudo feito de raiz aqui", reforça.

Fotografia: Inês Félix

À escolha, nos pratos do dia, tem sempre uma sugestão de carne, peixe e outra vegetariana. Se preferir pode optar pelo menu (8,90€), que inclui o prato, uma sopa e um sumo natural. Deste fazem parte a Rachel bowl (8,90€) – o ex-líbris da casa para Raquel – que consiste em dois mini hambúrgueres de cogumelos e traz arroz preto, espinafres salteados, tomate cherry e molho de caju. O salmon bowl (9,50€), com filete de salmão, arroz preto, bok choy, beringela e noodles de arroz crocante também é opção ou a integral penne pasta (7,95€), com frango, vegetais salteados, pesto e parmesão.

No restante da carta, o destaque são as panquecas com abacate (5,50€), com salmão (7,50€) ou chocoproteica (4,80€), com uma nutella saudável, banana e amêndoa picada ou as tostas abertas: a champignon (5,50€), a loveeggs (5€) ou a salmon (6,50€).

Avenida Duque de Loulé, 12A (Picoas). Seg-Sex 08.30-18.00.

