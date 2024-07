No Oh! Sweet, o chá é às cinco, mas cookies não têm hora

Fabiana Souza e Larissa Castro são amigas há cerca de 15 anos. No Brasil, chegaram a ter um café, mas acabaram por fazer as malas e vir para Portugal. Larissa veio primeiro, seguiu-se Fabiana uns anos depois. Em Lisboa, começaram uma marca de cookies, que passaram a vender em feiras e mercados da cidade. Mas, queriam mais – um lugar onde pudessem assentar, um lugar que se tornasse um ponto de paragem de todos os apaixonados por doces. Foi no número 23 da Calçada da Estrela que encontraram o sítio ideal para o Oh! Sweet. Aberto em Abril deste ano, o café já é mais do que cookies, e também tem bolos, croissants, focaccias, batidos, e até chá das cinco.

O espaço é pequeno, mas nem por isso passa despercebido. De rosa, azul, amarelo e roxo, as paredes pintam-se de cores garridas, que se estendem às cadeiras e ao balcão. Numa das paredes, pode ler-se num néon azul “Obsessed with sweets”, lema da casa. Na montra, as cookies juntam-se aos brownies, aos croissants, aos rolls de canela, aos bolos e às tartes. À exceção do que envolve massa folhada, tudo é caseiro, feito por Larissa e Fabiana. Nem uma, nem outra tem experiência na área da gastronomia. Larissa trabalhava em publicidade, já a amiga era jornalista, mas ambas tinham o gosto pela cozinha. “A gente sempre gostou de cozinhar, a gente chamava os amigos e cozinhava em casa e começou a levar a sério. As pessoas começaram a elogiar e a gente começou a pensar em montar alguma coisa", conta Larissa, recordando que o café que abriram no Brasil "funcionou bem, mas a oportunidade estava melhor aqui”.

© Francisco Romão Pereira Oh! Sweet

Antes de abrir o café, as duas chegaram a correr algumas feiras e mercados, onde vendiam as suas cookies. Na verdade, foi numa dessas passagens por mercados que Larissa e Bia viram este espaço para alugar. Em Setembro de 2023 assinaram o contrato, em Outubro começaram as obras. Segundo as proprietárias, o Oh! Sweet veio trazer algo diferente ao leque de opções que existiam na cidade. “A gente viu que era uma coisa que faltava, algo um pouco mais doce e talvez um champanhe, uma mimosa, um vinho. Porque brunch tem demais, não é? Então a gente queria fazer algo diferente”, continua. “Começou com as cookies, depois a gente foi aprimorando e todo o dia tentamos trazer alguma coisa nova.”

© Francisco Romão Pereira Oh! Sweet

Um dos bestsellers da casa continuam a ser as cookies (3,50€ cada), que as pessoas geralmente compram para levar. Há de vários sabores, pistáchio com chocolate branco, matcha e coco, e até a opção vegan e sem glúten. Se por acaso as preferir beber em vez de comer, também pode. Basta pedir um batido (5€) e escolher uma das bolachas. O bolo do dia costuma estar sempre a mudar, mas outros estão disponíveis todos os dias, como é o caso do bolo banana bread (4€), o bolo de coco gelado (4€), a pavlova (5,50€), ou o bolo de cenoura com chocolate ao estilo brasileiro (4€).

© Francisco Romão Pereira Oh! Sweet

Os croissants tanto são doces, com nutella (3,60€), ou pistáchio (3,80€), como salgados, com presunto ibérico e tomate (6€), ou salmão fumado com queijo creme e alcaparras (6,50€). Há também um waffle au Brésil (6€), que é massa de pão de queijo com cream cheese e goiabada, quiches (6€) e focaccias (6€), que podem ser servidas com ou sem salada; sanduíches, vegana (9,50€) e de pastrami (13€), com chips de batata doce a acompanhar; e ainda tostas, simples (3€), com manteiga e compota, ou de abacate (6,50€).

Um dos destaques do menu é ainda o Afternoon Tea, ou chá das cinco, pensado para duas pessoas. O clássico (36€) inclui uma selecção de sanduíches frias, scones com cream cheese e compotas, uma selecção de doces e bolos, chá Earl Grey ou outro tipo de bebida de café; o Oh! Sweet (45€) é igual ao clássico, mas também inclui chantilly e morangos e, para beber, mimosa, bellini ou champanhe. No que toca a bebidas, há então chás, bebidas frias, com café, sumos, limonadas, smoothies e vinhos.

© Francisco Romão Pereira Waffle au Brésil e limonada de maracujá

Em breve, as proprietárias planeiam lançar a Brunch Box, especialmente pensada para levar para a praia ou para um piquenique. A caixa inclui croissants, pão, queijo, fiambre, cookies, fruta, iogurte e granola. Vai existir uma versão vegana e uma sem glúten. Outros planos, mais ambiciosos, como tornar o Oh! Sweet num franchise também já estão nas ideias de Larissa e Fabiana. “A nossa vontade é franquiar e a gente tem um espaço que é muito característico, então a gente sabe que é uma loja que, possivelmente, se tudo der certo, gostaria que virasse uma franquia”, realça Fabiana.

Calçada da Estrela 23. 912 929 569. Seg-Dom 09.00-19.30

