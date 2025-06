No Palácio Nacional de Sintra, as rainhas vivem para contar a sua história

Em Sintra, vivem-se outros tempos. Os tempos de reis e rainhas, mas também de almoxarifes ou serviçais que trabalharam durante anos no Palácio Nacional de Sintra. E de forma a que não sejam esquecidos, a sua história conta-se através de 14 pequenos filmes, distribuídos pelo espaço deste monumento e protagonizados por actores como Paula Lobo Antunes ou Martinho Silva.

O projecto audiovisual foi criado com o objectivo de dar a conhecer as histórias reais de pessoas que viveram ou trabalharam no Palácio Nacional de Sintra e de, assim, tornar a narrativa histórica mais inclusiva e plural, bem como enriquecer a experiência dos visitantes. Através dos 14 filmes em exibição e de suportes interactivos, ficamos a saber, por exemplo, acerca do dia de baptismo de uma serviçal, das relações amorosas do cozinheiro ou até das aulas de ler e escrever de D. Sebastião, contadas pelo seu mestre.

As 14 personagens são interpretadas por nomes da representação nacional como Paula Lobo Antunes, Martinho Silva, Inês Curado, Carla Chambel, José Leite ou Valerie Braddell. As rainhas D. Leonor Teles, D. Isabel de Aragão, D. Filipa de Lencastre, D. Catarina de Áustria, D. Luísa de Gusmão e D. Maria I, consideradas senhoras de Sintra, ocupam um lugar de destaque na Sala das Rainhas. É lá que estão representadas em quadros à escala humana, com os quais os visitantes podem interagir de forma a que estas ganhem vida e comecem a falar.

Este projecto resulta de uma colaboração entre a Parques de Sintra, a Realizasom e a LoboMau Produções.

Palácio Nacional de Sintra (Sintra). Seg-Dom 09.30-18.30. 10€-35€

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp