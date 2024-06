No próximo fim-de-semana, há música, yoga e muito que comer no Beato

O Praça Fest está de regresso ao Beato. Nos dias 29 e 30 de Junho, além de um mercado com várias propostas gastronómicas, de moda e lifestyle, há workshops, aulas de yoga e pilates e DJ sets.

À 3.ª edição, o Praça Fest volta a trazer a mesma vontade das edições anteriores – apresentar alternativas mais sustentáveis no que toca à alimentação e à moda e fomentar um estilo de vida mais saudável. Desta vez, mais de 60 marcas e empresas, em grande parte portuguesas, dão a conhecer artigos de decoração, moda, arte e produtos sustentáveis e artesanais. Destacam-se a marca de roupa Judite, as peças da Saboia Studio, a joalharia da Mystic Apes Studio, e as velas da Serafim Scented Candle.

No que toca à comida, a Praça serve o clássico brunch, mas, se preferir, dá para almoçar no Refeitório. Se é outros sabores que procura, pode contar com a torta da La Nenette, as empanadas argentinas da Empanadas do Maxi, os dumplings da Aura Dim Sum, e ainda os gelados italianos da Único Gelato & Caffe.

Os dois dias também são recheados de programação. No sábado, entre as 12.00 e as 13.00, Ana Malato dá uma aula de pilates. Para participar, é necessário fazer a inscrição e o valor é 12€. O DJ Godi Osegueda dá a conhecer a bossa nova, entre as 12.00 e as 15.30, e das 19.00 às 23.30, é a vez de The Mister Chong. Entre as 16.00 e as 19.00, actua o guitarrista João Pires.

No domingo, é yoga que se practica com Muriel, das 11.00 às 12.00. Também é necessária inscrição e o custo de participação é 12€. A partir das 14.00 e até às 19.00, vai ouvir-se o set de Alan James. Para os mais novos, há um workshop de cozinha, em que a Associação Magnolia Method ensina a fazer um bolo de caneca. Acontece entre as 12.00 e as 16.00, tanto no domingo como no sábado.

Hub Criativo do Beato. 29-30 Jun. Sáb-Dom 11.00-00.00. Entrada livre

+ Durante o Verão, há cinema ao ar livre no IDB Rooftop