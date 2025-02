No Reddit, os utilizadores nomearam os locais com demasiados turistas nos seus países – concorda?

Ao longo dos últimos anos, temos vindo a noticiar o excesso de turismo na Europa e no mundo. Muitos destinos estão a tentar dissuadir os visitantes e limitar o número de turistas, quer através da introdução de taxas turísticas e de entrada, quer através da proibição de arrendamentos de curta duração para aliviar a pressão sobre o mercado imobiliário.

Apesar dos benefícios económicos do turismo, o grande volume de visitantes em algumas das nossas melhores cidades, destinos costeiros e parques nacionais pode afectar seriamente a vida quotidiana dos habitantes locais. Ocorrem-nos lugares como Barcelona, Amesterdão e Bali – mas o que pensam os habitantes do Reddit?

ExcitingNeck8226 perguntou aos utilizadores “que lugar do seu país diria que está a passar por ‘excesso de turismo’?” – e as pessoas tinham muito a dizer.

Os parques nacionais dos EUA, incluindo Arches, Zion, Acadia e – em particular – Yosemite, foram várias vezes mencionados. “Quando saí do parque nacional de Yosemite, havia provavelmente cerca de 3 quilómetros de carros a tentar entrar. Não sei mesmo qual é a solução para isto”, escreveu um utilizador. Outro: “Os nossos parques nacionais estão a rebentar pelas costuras. Mesmo em Fevereiro é preciso reservar a entrada em Yosemite aos fins-de-semana”.

Do outro lado da fronteira, no Canadá, outras zonas conhecidas pelas suas paisagens deslumbrantes também foram destacadas como locais que estão a sofrer com o excesso de turismo, com as Montanhas Rochosas, Jasper e Banff a serem mencionadas várias vezes.

Em todas as atracções paisagísticas, é uma sorte conseguir colocar a máquina fotográfica num ângulo estranho para evitar 45 cotovelos na fotografia e 25 pessoas a tirar selfies. Isto é, se conseguirmos estacionar”, observou Acminvan.

Na Europa, a capital escocesa, Edimburgo, foi mencionada – um utilizador descreveu o centro da cidade como um “parque temático de tartan”, onde há uma “total falta de equilíbrio agora”. A região dos lagos também foi criticada, com uma pessoa a dizer: “É de uma beleza de cair o queixo e a maior parte das paisagens está concentrada num espaço pequeno, por isso compreendo por que razão é popular entre os turistas e está muitas vezes cheia de gente. Mas estraga o ambiente quando há visitantes por todo o lado a entupir ruas e estradas, a fazer subir os preços, a sobrecarregar os alojamentos e a encher os caixotes do lixo”.

No mesmo continente, as pessoas destacaram cidades como Praga, Barcelona, Lisboa e Hallstatt, a pequena cidade austríaca onde os habitantes locais protestaram contra o número de visitantes em 2023.

Phuket e Koi Samui, na Tailândia, Tóquio, no Japão, Bali, na Indonésia, e Goa, na Índia, também foram mencionadas, mas pode consultar a discussão completa e ver se discorda de alguma das localizações no Reddit, aqui.

