No sábado, descubra outra Lisboa num roteiro de arte e cerveja

Pela segunda vez, o eixo composto pelas freguesias Penha de França, Beato e Marvila acolhe o programa East Lisbon Art Day. Acontece já este sábado, 5 de Abril, e vai envolver 15 espaços desta zona da cidade, na maioria galerias. A iniciativa quer servir de pretexto para que lisboetas e visitantes passeiem pela zona, participem em visitas guiadas gratuitas, dancem ao som de DJ sets e, claro, brindem com a cerveja artesanal que por ali se faz.

Algumas das galerias vão aproveitar a data para inaugurar novas exposições. É o caso da Dialogue Gallery e da Little Chelsea Experience. Enquanto isso, a MAD Gallery dá por encerrada a exposição "Heranças e Raízes Quadradas", de Maria Castel-Branco. Na Galeria Bruno Múrias, na Underdogs, na Filomena Soares e na Kunsthalle Lissabon vai poder espreitar as exposições actualmente patentes. Esta última recebe ainda uma performance de Lou Vives, marcada para as 17.30.

As visitas guiadas são um chamariz frequente para as galerias que, este sábado, se preparam para receber mais público do que o habitual. É o que acontece na Galeria Francisco Fino, na Módulo Twist, na Coletivo Amarelo, que também recebe uma performance literária de Diego Garcez, e na ZDB 8 Marvila. É nesta última paragem que o programa se desenrola até mais tarde. Haverá concertos de Waomi Pallazzo (23.00) e de Daisy Ray (00.00) e DJ set de Acid Alice até às 03.00.

Mas não fica por aqui. No Studio Marvila, além de uma selecção de vinhos naturais, vai poder pôr as mãos na massa num workshop de cerâmica. Na Fábrica Moderna, abrem-se os estúdios, mas também se acolhem iniciativas como a Sandes & Pecadores by Café Com Calma, e um concerto de jazz, marcado para as 18.00.

Na Fermentage apresenta-se uma nova cerveja artesanal e Mical Bacho dá música ao bar entre as 19.00 e as 22.00. Na Dois Corvos também não faltará o que beber, ao passo que a proposta cultural é Flora Sonora, Psychedelic fusion between music and plants, um DJ set num ambiente repleto de plantas.

Vários locais. Sáb 5 Abr 10.00-03.00. Entrada livre

