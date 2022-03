No sábado, mova-se pela natureza e desligue as luzes à Hora do Planeta

Ano após ano, a Hora do Planeta convida o mundo inteiro a desligar as luzes, durante uma hora, por esta casa que é de todos.

Tudo começou com um apagão propositado em 2007, na cidade de Sydney, na Austrália. Agora, a Hora do Planeta é celebrada como um movimento global, que une milhões de pessoas em todo o mundo para mostrarem o seu compromisso com a Terra. Este ano, em Portugal, a iniciativa está marcada para sábado, 26 de Março. Se quiser participar, só precisa de desligar as luzes durante uma hora, das 20.30 às 21.30

Em Sintra, vão desligar-se as luzes do edifício dos Paços do Concelho, do Palácio Nacional de Sintra, da Quinta da Regaleira, do Castelo dos Mouros, do Palácio de Monserrate e do Palácio Nacional da Pena. Já em Lisboa, além do também habitual apagão dos monumentos, seguido de um momento de reflexão, a World Wide Fund For Nature (WWF) convida ainda a população a aceitar o desafio “Move-te pela Natureza”.

“Neste momento, não basta proteger a natureza – é essencial restaurar o que já destruímos. Proteger o que está intacto e recuperar o que está degradado são dois lados da mesma moeda”, lê‑se no site dedicado a esta acção global pela sustentabilidade do planeta. “No dia 26 de Março, vamos mover-nos pela natureza através de um trail e caminhada nos trilhos do parque de Monsanto.”

Com o apoio da We Run, a actividade ao ar livre promovida pela WWF vai arrancar às 17.00, no topo do Parque Eduardo VII. O percurso integra uma componente urbana, de estrada, e outra de natureza, no Parque Florestal de Monsanto. Para participar, basta ter mais de 18 anos e inscrever-se. Os menores de 18 anos também podem juntar-se, mas só acompanhados por um adulto. A inscrição faz-se online, num formulário criado para o efeito, e os preços variam entre 12€ a 15€ para o trilho longo – o trilho curto é gratuito e é possível comprar uma t-shirt do evento por 10€.

Nos dias seguintes, continue a olhar pelo planeta. Pode, por exemplo, desligar os carregadores das tomadas quando não estão em uso, não deixar televisões ou outros aparelhos em stand-by e preferir os ciclos curtos e temperaturas mais baixas quando coloca a máquina a lavar. Se quiser mais dicas de hábitos saudáveis, a WFF tem várias, para aplicar em casa, na cidade, no campo ou no trabalho.

Parque Eduardo VII. Sáb 17.00-21.30. Grátis (trilho curto) ou 12€-15€ (trilho longo).

