No Teatro da Trindade, há bastidores para ver e Diogo Infante para ouvir

O Dia Mundial do Teatro assinala-se a 27 de Março. Para celebrar, o Teatro da Trindade planeou um dia repleto de actividades, de entrada gratuita, e que chegam ao fim com a apresentação de Sonho de Uma Noite de Verão.

As celebrações começam às 14.00 com uma visita guiada aos bastidores do teatro, que foi erigido no século XIX, no Chiado. O público terá a oportunidade de conhecer as salas e áreas técnicas do edifício, num percurso que durará cerca de uma hora e que será conduzido por quem trabalha no teatro. Há uma segunda visita a partir das 16.00.

Mais tarde, às 18.00, Diogo Infante, que além de actor e encenador também é director artístico do Trindade, protagoniza uma leitura interpretada de Ode Marítima, de Álvaro de Campos. A obra, que se debruça sobre o mistério da condição humana e o imaginário colectivo das viagens marítimas, é acompanhada pela música original de João Gil, à guitarra.

Ainda na sala Carmen Dolores, às 21.00, sobe ao palco a versão musical de Sonho de Uma Noite de Verão, encenada por Diogo Infante. Neste dia, parte dos bilhetes para ver a peça, em cena até 4 de Maio, será disponibilizada de forma gratuita.

Teatro da Trindade (Chiado). 27 Mar. Qui 14.00-21.00. Entrada gratuita (mediante levantamento de bilhetes, no próprio dia, a partir das 13.00, na bilheteira do teatro)

