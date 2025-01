No TEDxLisboa 2025, discute-se a vida, a guerra e as viagens espaciais

Este ano, o TEDxLisboa faz 15 anos e debruça-se sobre o conflito, a ciência e a tecnologia, a arte e a inclusão. O ciclo de conferências acontece em Março e, entre os oradores confirmados, destacam-se a designer Inês Ayer e o neurocirurgião especialista em medicina aeroespacial Edson Oliveira.

É no dia 15 de Março, entre as 10.00 e as 18.30, que a Culturgest recebe um programa liderado por 18 personalidades de várias áreas, que têm como tema central a vida e o que significa viver num mundo que está constantemente a mudar. Segundo Marta Gonzaga, organizadora e curadora do evento, "o TEDxLisboa tem sido um catalisador de mudanças desde a sua fundação, promovendo a troca de ideias que merecem ser partilhadas, assim como de experiências que inspiram a acção", defende em comunicado.

E são vários os temas discutidos. Heni Ozi Cukier, cientista político e professor de Relações Internacionais, e o engenheiro Rami Tarazi falam sobre os conflitos armados em curso. O primeiro procura dar uma visão global dos desafios geopolíticos de 2025, o último apresenta a sua história e fala-nos do período em que esteve 18 meses preso em Israel e ainda dos projectos de desenvolvimento ambiental que lidera no Médio Oriente.

Edson Oliveira, neurocirurgião especialista em medicina aeroespacial, dá-nos a conhecer os efeitos da microgravidade na nossa saúde, ao tocar também nos desafios médicos das viagens espaciais e o impacto da exploração espacial nas pessoas. Já a designer Inês Ayer, fundadora do Studio Ayer, mostra-nos de que forma é possível desenvolver design que tem impacto social.

Dorli Muhr, pioneira em vinhos sustentáveis; Francisco Jerónimo, vice-presidente da consultora IDC Europe; Rui Alves Pereira, advogado e co-fundador da associação A Voz da Criança; Márcia Martins, advogada, activista e co-fundadora da Ecoarts, que promove a sustentabilidade na Amazónia; e Charlene Lam, curadora de arte, são outros nomes também já confirmados.

A restante programação do TEDxLisboa será anunciada em breve, mas os bilhetes já se encontram à venda.

Culturgest (Campo Pequeno). 15 Mar. Sáb 10.00-18.30. 55€-95€

