No Verão, o sótão do Tivoli transforma-se numa escola de teatro e música

Planear as férias dos miúdos, no Verão, nem sempre é fácil. E a pensar nisso, a companhia Lama Teatro vai tomar conta do Teatro Tivoli durante uma semana, em Julho, com uma oficina de teatro e música para crianças entre os 7 e os 12 anos.

A primeira edição desta oficina chama-se A inesquecível Bola de Berlim que comi no sótão do Tivoli em pleno mês de julho e procura dar aos miúdos mais que fazer do que as idas à praia a que estão acostumados. Tem curadoria do encenador João de Brito e conta com um grupo de formadores de várias áreas, composto pelo músico Noiserv, a actriz Sandra Pereira e a maquilhadora e caracterizadora Magali Santana.

De 14 a 18 de Julho, os mais pequenos são então convidados a subir ao sótão do Teatro Tivoli, recentemente distinguido como Tesouro da Cultura Cinematográfica Europeia pela European Film Academy, para uma semana de actividades em que vão aprender mais sobre como fazer teatro, música e também caracterização para peças ou filmes.

Entre segunda e quarta-feira, da parte da manhã, das 09.00 às 12.30, é Sandra Pereira quem toma conta das sessões e, à tarde, entre as 14.00 e as 17.30, temos as lições de Noiserv. Na quinta-feira, de manhã, Sandra Pereira junta-se a Magali Santana e, à tarde, a Noiserv. O último dia é de Sandra Pereira e Noiserv e termina com uma apresentação protagonizada pelos miúdos.

A inscrição tem o custo de 165€ e tem incluídos os lanches da manhã e da tarde. O almoço é opcional e acresce 30€ ao valor da inscrição.

Avenida da Liberdade, 182 (Avenida). 14-18 Jul. Seg-Sex 09.00-17.30. 165€-195€

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook