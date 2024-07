No Verão, ver o pôr-do-sol no Castelo tem um bónus: concertos grátis

O Castelo de São Jorge vai voltar a ser palco do Pôr do sol no Castelo, um programa musical que já vai na quarta edição e conta com nomes do jazz, do indie, do pop/rock, do hip-hop e da house. O primeiro concerto é dos Cassete Pirata e acontece na próxima quarta-feira, 5 de Julho.

Os concertos vão decorrer todas as sextas-feiras de Julho e Agosto (excepto a 2 de Agosto), sempre às 19.00. Depois dos Cassete Pirata, poderá ouvir o pianista João Pedro Coelho, acompanhado do contrabaixista Bernardo Moreira e do baterista André Sousa Machado, no dia 12 de Julho.

Já no dia 19 de Julho, o baterista e compositor João Lencastre, com o seu projecto Dancing on Rail Tracks, que inclui Marta Rodrigues (voz), John O’Gallagher (sax alto), Samuel Gapp (piano), Duarte Ventura (vibrafone) e Nelson Cascais (contrabaixo).

Na semana seguinte, a 26 de Julho, é a vez dos Miss Universo, duo composto por André Ivo e Afonso Branco, neto de José Mário Branco, que se estrearam em Janeiro com “Ser Português”.

Seguem-se ainda vários DJ sets, de Rocky Marsiano, também conhecido como D-Mars (9 Ago), de RMA aka Rui Miguel Abreu (16 Ago), do trio feminino M3dusa (23 Ago), e de Umafricana aka Sandra Baldé (30 Ago).

A entrada é gratuita, mediante lotação e levantamento de bilhetes no dia dos espectáculos, a partir das 18.00. Cada pessoa pode levantar no máximo dois bilhetes.

Castelo de São Jorge. 5-26 Jul e 9-29 Ago, Sex 19.00. Grátis, mediante levantamento de bilhete

