Noite da Literatura Europeia anima a cidade, este ano no Intendente

A próxima Noite da Literatura Europeia acontece no primeiro sábado de Junho, dia 3. Este ano, terá lugar na zona do Intendente, em vários espaços, alguns improváveis, que nem sempre estão acessíveis ao público. Poderá contar com leituras encenadas de obras que vão do romance à poesia, do teatro à banda desenhada.

Com uma duração de dez a 15 minutos, as sessões vão decorrer até às 23.30 em espaços diversos, entre os quais se destacam a Fábrica de Torrefacção Cafés Negrita, o hotel Palácio do Visconde, o Laboratório e a Oficina do FabLab Lisboa, o pátio da Junta de Freguesia de Arroios e o recreio e salas da Associação Pró-Infância Santo António de Lisboa.

O programa completo ainda não está disponível, mas os eventos estão a ser anunciados na página de Instagram do evento (@noitedaliteraturaeuropeia). Dos 15 países representados, há oito – Chéquia, Espanha, Estónia, Grécia, Itália, Luxemburgo, Portugal e Roménia – que vão contar com a presença de autores-embaixadores nas sessões previstas. É a oportunidade perfeita para conhecer criadores europeus num ambiente familiar e descontraído.

A representar Portugal estará Miguel Montenegro, psicólogo clínico e o primeiro autor de banda desenhada português a trabalhar para a Marvel Comics, que com os seus Psicopatos questiona dogmas e evidencia algumas das contradições das ciências psicológicas.

A iniciativa nasceu em Praga, em 2006, e rapidamente começou a invadir outros clusters da rede de Institutos Nacionais de Cultura da União Europeia. A primeira edição portuguesa, em Lisboa, remonta a 2013. Desde então, o evento realiza-se a cada ano numa zona diferente da cidade. Totalmente gratuito, em 2023 realiza-se no âmbito das Festas de Lisboa, em parceria com a EGEAC e com a Junta de Freguesia de Arroios.

Intendente, vários espaços. 3 Jun 19.00-23.30. Entrada livre

+ Estante Time Out: livros, livrarias e novidades para leitores

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal deste mês