Noite das Lanternas Flutuantes ilumina Lisboa em Fevereiro

Será no Espaço Espelho d'Água, em Belém, que se estreia em Lisboa o primeiro Festival da Lanterna. Acontece a 16 de Fevereiro e junta dezenas de pessoas armadas de lanternas luminosas, que serão depois lançadas no lago privado do espaço.

Junto ao rio e com o Padrão dos Descobrimentos ao fundo, é este o cenário que pode encontrar nesse final de tarde. A tradição tailandesa de lançar lanternas ao rio chega-nos pelas mãos de Gabriele e Massimiliano Ragusa, organizadores de eventos. “Cada lanterna significa uma coisa especial para cada pessoa. Mas, quando se unem, ganham uma voz colectiva às esperanças e sonhos individuais”, pode ler-se em comunicado.

O evento começa às 17.30 com a entrega das lanternas aos participantes – pode comprar a sua online, sendo que cada uma (10€) pode ser usada por duas pessoas –, com a garantia que são à prova de fogo e biodegradáveis. “As nossas lanternas foram feitas especificamente a pensar na segurança e sustentabilidade”, explicam.

Para a coisa ganhar ainda mais significado, diz a organização, poderá escrever uma mensagem nas lanternas. Depois é ver a magia acontecer.

