Noite mística em Sintra convida a uma caminhada à luz da lua

A primeira Lua Cheia do Verão celebra-se à maneira celta, com uma caminhada pela Serra de Sintra e um ritual místico.

O Verão chegou e, com ele, as longas noites de calor. Enquanto alguns preferem aproveitar os serões a beber uma imperial nas esplanadas, o ritual dos mais místicos pode ser outro. A 12 de Julho, a primeira Lua Cheia do Verão ilumina uma caminhada celta pela Serra de Sintra. Entre os "trilhos secretos", revelam-se as histórias, as lendas e os mistérios que lá se escondem.

O percurso inicia-se na Praça Dom Fernando II, em São Pedro de Sintra, e segue por trilhos que conduzem até um miradouro a cerca de 470 metros de altura. Durante os quase cinco quilómetros de caminhada, os guias contam histórias sobre os rituais e a cultura dos celtas que um dia habitaram a região. Já com a vista da Serra de Sintra, os participantes poderão ouvir os sons da natureza e participar numa celebração à deusa da lua cheia, com direito a experimentar uma "bebida afrodisíaca celta".

As inscrições podem ser feitas pelo email lynxtravel11@gmail.com, e têm o custo de 10€ para adultos e 5€ para crianças entre os seis e os 12 anos. Para aproveitar a noite, são recomendadas botas de caminhada ou um calçado desportivo confortável, com roupas leves e confortáveis e uma boa lanterna.

Praça D. Fernando II (Sintra). 12 Jul (Sáb). 21.00. 10€ (adultos), 5€ (crianças de 6 a 12 anos)

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp