Nos 40 anos de ‘Duarte & Companhia’, Alvim e Markl preparam evento especial

No próximo dia 13 de Julho, um domingo e ao final da tarde, o Cinema São Jorge será a casa de homenagem à série Duarte & Companhia, no ano em que se assinalam os 40 anos desde a sua estreia, em 1985. A ideia partiu de Fernando Alvim, que desafiou Nuno Markl a organizar um evento que recordasse uma das séries mais inesquecíveis da televisão portuguesa.

“Se te apanhamos novamente a seguir o boss, nenhum pelinho do teu nariz fica identificável”. É esta a primeira fala de sempre de Duarte & Companhia, entregue pelo actor Luís Vicente no papel de Átila, um dos principais malfeitores desta história. A ameaça dirigia-se a Duarte, interpretado por Rui Mendes, o chefe da dupla de detectives privados, da qual fazia parte Tó, papel que coube a António Assunção. Do resto da companhia fazia parte Joaninha, interpretada por Paula Mora, a secretária que escrevia muito bem à máquina, mas que tinha sempre guardado um punho certeiro para quem se metia com ela.

Os actores António Rocha (no papel de Rocha), Guilherme Filipe (Lúcifer), Frederico Cheong (o chinês que era japonês), Canto e Castro (Professor Fernando Ventura) foram apenas alguns dos nomes que integraram o elenco principal ao longo de cinco temporadas, num total de 39 episódios. Pelo elenco secundário de Duarte & Companhia foram passando vários nomes conhecidos, como (entre muitos outros) Luis Alberto, João Lagarto, Rita Salema, Ruy de Carvalho, Nuno Melo, Helena Isabel, José Pedro Gomes, Lídia Franco ou mesmo os cantores Miguel Ângelo, Adelaide Ferreira, Dora ou Carlos Alberto Moniz. Este último, autor do tema da série, "Nós somos Duarte & Cª", lançado apenas na terceira temporada.

Numa breve conversa por telefone com a Time Out, Fernando Alvim explica que a morte recente de Rogério Ceitil, o criador de Duarte & Companhia, contribuiu para perceberem que “era absolutamente necessário fazermos algo com um desaparecimento destes”. “E juntei a isto o Nuno Markl, fã da série, profundo conhecedor de tudo o que o Rogério Ceitil fez”, diz Alvim. Recordamos que Ceitil foi também criador da série Zé Gato (1979-1980), emitida pela RTP2, e que acabou por dar origem a Duarte & Companhia, na RTP1, após um episódio ter demonstrado a química entre os actores convidados António Assunção e Rui Mendes. Sobre o evento, chamado Duarte & Companhia – 40 anos, Alvim confessa que o impulso foi sobretudo “a forma como a série acaba por ser intemporal para várias gerações”, mantendo-se “muito fresca, actual e bem-humorada”, considerando não ser “muito comum quando vemos uma série 40 anos depois”.

O evento é uma produção independente – da Cego Surdo e Mudo, de Fernando Alvim – e o programa ainda está a ser fechado. Por isso, para já, não é possível adiantar os nomes de quem irá subir ao palco, mas certo é que haverá actuações musicais e convidados especiais. “Nós vamos vamos fazer tudo para o conseguir. Acreditamos que isso vai acontecer e que vamos ter algumas das figuras maiores que ainda estão vivas e que podem marcar presença. É esse o nosso plano”, assegura Alvim. Isto, claro, além de estar prometido “um resumo dos melhores momentos da série, mostrar quem era quem nesta série e porquê que ela se tornou tão icónica”.

Mas será que as gerações mais recentes, ali nos 20 ou 30 anos de vida, estão por dentro deste assunto? Alvim responde: “Pois aí é que está. Eu acho que isso é que poderá ser curioso, não é? Esta malta dizer assim: porque é que se está a falar tanto disto? Aquilo é muito cómico e esta também é uma prova interessante, que é perceber até que ponto é que aquilo pode ter graça para novas gerações. Será que vão achar piada ou foi o facto de nós termos crescido a ver aquilo que nos faz achar tanta piada?”. Entretanto, a série encontra-se disponível na plataforma RTP Arquivos para quem quiser recordar. Ou ver tudo pela primeira vez.

Cinema São Jorge. 13 de Julho (Dom) às 18.00. Bilhetes: a anunciar brevemente

