Nos 40 anos de ‘O Tal Canal’, Herman José leva-nos aos bastidores do programa que o consagrou

É um marco na história do humor em Portugal. E a RTP assinala a data redonda com uma viagem no tempo guiada por Herman José, o homem que mudou para sempre a comédia nacional.

A RTP vai recordar O Tal Canal esta quinta-feira, 19 de Outubro, numa emissão especial em que Herman José será o guia aos bastidores do programa que o catapultou para o topo da comédia em Portugal. Desde a ideia e do processo criativo, ao país e ao artista de então, passando pelos muitos personagens de que ainda hoje muitos se lembram, será dia de recordar O Tal Canal, 40 anos depois. Para ver pelas 21.00, a seguir ao Telejornal.

Da autoria de Herman José e emitido entre 1983 e 1984 na RTP1, O Tal Canal foi uma lufada de ar fresco na forma de fazer humor em Portugal. Com um elenco recheado de talentos portugueses e um guião nonsense que levava adultos e crianças às lágrimas, O Tal Canal teve apenas 12 episódios, mas parece ter feito parte da vida dos portugueses durante muito mais tempo, tal foi o seu impacto. E não só consagrou Herman José como um dos grandes humoristas nacionais, como mudou a forma de fazer rir na televisão portuguesa.

O Tal Canal, como o próprio nome dá a entender, era um canal dirigido por um tal de Oliveira Casca e integrava várias rubricas que simulavam um canal de televisão, condensando numa hora uma grande diversidade de temas. A cada emissão, O Tal Canal integrava programas em que Herman José caricaturava personalidades portuguesas como Carlos Pinto Coelho no espaço Informação 3 ou Filipa Vacondeus na rubrica Cozinho para o Povo. N'O Tal Canal nasceram muitas das mais conhecidas personagens de Herman José, como o nortenho José Esteves, no programa desportivo Esférico Rolando sobre a Erva; Nelito, o insurrecto menino do Momento Infantil; Tony Silva, “o grande criador de toda a música ró” no The Super All Star Show; ou Marilú, da telenovela Diário de Marilú. Uma produção que no elenco contava com os actores Vítor de Sousa, Helena Isabel, Lídia Franco, Manuel Cavaco, Margarida Carpinteiro e Natália de Sousa. Hoje, os episódios ainda podem ser vistos na plataforma RTP Memória.

RTP1. Qui (19 de Outubro) às 21.00

