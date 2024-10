Nos 50 anos d’O Bando, há teatro, cinema e apanha da azeitona

O Teatro O Bando faz 50 anos e, para celebrar, tem planeada uma programação que vai dos espectáculos, das instalações e das exposições, aos piqueniques, à confecção de marmelada e apanha da azeitona. A festa faz-se de 5 a 27 de Outubro em Vale dos Barris, em Palmela.

Meio século depois de textos escritos, peças de teatro encenadas e panos levantados, O Bando quer tornar este aniversário especial e, por isso, convida todos os seus amigos. Este sábado, 5 de Outubro, começa com uma apanha de marmelos, às 11.00, seguida da confecção de marmelada, às 15.00. Mais tarde, às 17.00, é apresentado liberaLinda, que se estreou este ano no Museu Nacional do Teatro e da Dança. A peça, encenada por João Brites, recupera momentos de espectáculos, personagens e cenografias dos últimos 50 anos d’O Bando. Pode ser visto todos os sábados e domingos à mesma hora.

“TraVessia” (uma das instalações que compõem liberaLinda a par com uma outra instalação e um documentário) é uma exposição de 24 figurinos, suspensos ao ar livre, que conta com visitas guiadas aos sábados e domingos, às 12.00. A reserva é obrigatória e deve ser feita através do email bilheteira@obando.pt ou do número 910306101. Na próxima quinta-feira, dia 10, é a vez de estrear Utopia Concreta, um passeio filosófico pela serra da companhia, em Palmela, em que o público é convidado a seguir os passos de Ernst Bloch, filósofo alemão, passando por momentos da história do Teatro O Bando. É dirigido por Dirk Neldner e tem sessões contínuas, entre as 19.00 e as 21.00, de quinta a domingo.

No campo do cinema, estão planeadas seis sessões sobre momentos marcantes da história da companhia. Organizada por dois cineastas brasileiros, Amauri Tangará e Tati Mendes, a CineBando é uma colectânea de trabalhos audiovisuais, que conta com conversas com o público. Os filmes são exibidos às quintas e sextas-feiras, às 21.00. No domingo, dia 6, às 15.00, é lançado o podcast h(à) Bando, em que João Neca entrevista 50 pessoas ligadas à companhia.

Na terça-feira, 15 de Outubro, dia do 50.º aniversário d’O Bando, é lançado o segundo volume de Atriz e Ator Artistas, escrito por João Brites e editado pela Bicho do Mato, em parceria com o Teatro Nacional D. Maria II. Pedro Penim, director artístico do Teatro Nacional, também está presente. Nesse dia, há um debate (15.00) e um recital de poesia, acompanhado por violoncelo com Teresa Lima, Mónica Garcez e Daniela de Brito (21.00). O almoço (13.00) e o jantar comunitários (19.30), que acontecem nos restantes dias mas não no mesmo dia, também requerem reserva. Às 18.30, não falta o corte do bolo e o brinde.

Nos últimos dois dias, 26 e 27 de Outubro, às 11.00, há a possibilidade de ir apanhar azeitona. A programação conta ainda com colóquios e outros debates. Toda a informação está disponível no site.

Quinta do Teatro O Bando (Vale dos Barris, Palmela). 5-27 Out. Vários horários. Entrada livre (algumas actividades requerem reserva através do email bilheteira@obando.pt ou do número 910306101)

