Nos 99 anos de Carlos Paredes, Benfica presta homenagem ao filho do bairro com três concertos

A 16 de fevereiro de 2023, Carlos Paredes faria 99 anos. Para celebrar a data do seu nascimento, o auditório que perpetua o nome do mestre da guitarra portuguesa, em Benfica, vai ser palco de três concertos esta quinta e sexta-feiras, 16 e 17 de Fevereiro, às 21.30.

“O tributo mais do que merecido ao nome maior da guitarra portuguesa”, lê-se em comunicado sobre o programa de comemorações do nascimento do compositor e guitarrista português, que cresceu nesta freguesia de Lisboa.

No dia 16, haverá actuações do cantautor e violinista brasileiro Fred Martins e da fadista portuguesa Joana Amendoeira, com a participação especial de Rui Poço, outro nome da guitarra portuguesa. No dia seguinte, 17 de Fevereiro, é a vez de O Gajo subir ao palco.

Os bilhetes custam 15€ para cada dia.

Auditório Carlos Paredes. 16-17 Fev, Qui e Sex 21.30. 15€

+ Lisbon by Time Out e o futuro dos transportes públicos em Lisboa

+ Leia já, grátis, a edição digital da revista Time Out Portugal deste mês