O NOS Alive revelou o alinhamento do palco WTF Clubbing para o dia 11 de Julho. Com curadoria da agência musical Match Attack, a programação inclui Capicua, DJ Boring, Klin Klop (Live), Logic1000, Macacos do Chinês, Máximo, Mike11 e Von Di.

Capicua assume o papel principal neste dia, trazendo ao festival o seu novo álbum, Um Gelado Antes do Fim do Mundo. A rapper e letrista portuguesa, conhecida pelo seu trabalho com forte componente social, apresenta-se com um repertório renovado e com novas canções como "Chiaroscuro" e "Making Teenage Ana Proud".

Entre os outros destaques deste dia, poderemos ouvir nesta tenda DJ Boring, produtor australiano que cruza house e techno; Klin Klop, projeto nacional, estreia um novo EP e um set ao vivo que explora a improvisação dentro de géneros como house, acid jazz e afro-house, ou Mike11, guitarrista que tem explorado a fusão entre a guitarra portuguesa e sonoridades pop e R&B.

Fora desta tenda repleta de batidas electrónicas, o dia 11 do festival conta com a presença de Girl In Red, Sam Fender e Justice no Palco NOS e Finneas, St. Vincent, Sammy Virji, The Backseat Lovers, The Teskey Brothers e Mother Mother no Palco Heineken.

O NOS Alive decorre nos dias 10, 11 e 12 de julho no Passeio Marítimo de Algés. Os bilhetes diários têm o custo de 84 euros, enquanto os passes de dois e três dias estão disponíveis por 168 e 199 euros, respectivamente.

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 10-12 Jul (Qui-Sáb). 84€-199€