Nos BAFTA, ‘Conclave’ e ‘O Brutalista’ destacaram-se numa cerimónia muito dividida

Com quatro prémios cada, os dois filmes foram os mais galardoados dos BAFTA. Mas as estatuetas dividiram-se pelos principais concorrentes.

A poucas semanas dos Óscares, os britânicos BAFTA disseram de sua justiça: Conclave é o melhor filme de 2024 e também o que apresentou um melhor argumento adaptado e edição. Mas o filme de Edward Berger, sobre a eleição de um novo Papa, seguia com uma vantagem em relação aos principais nomeados dos BAFTA, como Anora, O Brutalista, A Complete Unknown, Wicked, Duna: Parte Dois e Emilia Pérez: é uma produção da casa e por isso venceu o prémio na categoria Melhor Filme Britânico.

Se Conclave chegou aos BAFTA com 12 nomeações, Emília Perez tinha 11. Mas acabou por vencer apenas dois dos galardões: Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e ainda Actriz Secundária, pela prestação de Zoe Saldaña. Aliás, os prémios para os actores ficaram distribuídos por vários títulos: Kieran Culkin foi considerado o Melhor Actor Secundário, por A Verdadeira Dor, filme que valeu a Jesse Eisenberg o BAFTA pelo Argumento. E nos papéis principais, Mikey Madison, em Anora; e Adrien Brody, em O Brutalista.

©DR 'O Brutalista'

E foi O Brutalista que saiu da cerimónia empatado com Conclave, conquistando também os prémios nas categorias de Realização (Brady Corbet), Fotografia e Banda-Sonora Original. Por outro lado, Anora só conseguiu mais um, na categoria de Casting. Melhor do que alcançou A Complete Unknown, que começou com seis nomeações e saiu de mãos a abanar.

Com sete nomeações cada, Duna: Parte Dois e Wicked apenas conquistaram BAFTAS nas categorias mais técnicas. O primeiro em Som e Efeitos Visuais e o segundo em Figurinos e Design de Produção. No rol de vencedores destacam-se ainda Super/Homem: A História de Christopher Reeve, vencedor do BAFTA para Melhor Documentário; e Wallace & Gromit: A Vingança das Aves, com o BAFTA de Melhor Filme de Animação. A lista completa de vencedores pode ser consultada no site dos BAFTA.

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook