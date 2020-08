Nos novos barbecues do Villa Itália, as espetadas são as protagonistas

A reabertura do Grande Real Villa Itália, em Cascais, trouxe muitas novidades – e nem precisa de fazer check-in para as ficar a conhecer.

Primeiro lançaram o Praia no Villa, que convida a trocar a confusão dos areais de Cascais pela enorme piscina de água salgada do hotel. Nem as bolinhas de Berlim, distribuídas a meio da tarde, faltam. O programa, aberto a não-hóspedes, custa 20€ por dia (ao fim-de-semana o preço sobe para os 25€) e inclui o acesso à piscina entre as 10.00 e as 18.00, uma das 40 espreguiçadeiras disponíveis, toalha e estacionamento no parque do Villa Itália.

O programa Vip Pool Bed, lançado pouco depois do Praia no Villa, transforma o consumo no bar da piscina com vista para o mar (mínimo 60€) em acesso à própria piscina – com cama VIP, toalha, ear plugs, protector solar e massagem cranio-facial de 20 minutos incluídos.

Agora chegam os Seaside Skewers Barbecues, almoços ao ar livre às sextas, sábados e domingos onde as espetadas na grelha são as protagonistas. Entre as 12.30 e as 16.00, há pauzinhos com carne, peixe, vegetais e fruta para todos os gostos.

Comece pela espetada de salmão, tomate cherry e lima, de atum, cebola roxa e pimento padrón ou de polvo, camarão e cebolo. Siga para as carnes, com uma das especialidades: espetada de frango, abacaxi e malagueta, de lombinho de porco, chouriço e pimento, ou de vitela à madeirense. Para os vegetarianos, as alternativas incluem espetada de batata doce e cogumelos.

Estes almoços no terraço panorâmico custam 35€ por pessoa e incluem ainda uma selecção de saladas, tábua de queijos nacionais e enchidos, além de sangrias para acompanhar (ou água ou refrigerantes) e brownie de chocolate e gelados Santini para rematar.

Rua Frei Nicolau de Oliveira, 100 (Cascais). Praia no Villa, todos os dias 10.00-18.00. 20€/semana; 25€/fim-de-semana. Vip Pool Bed, todos os dias 10.00-18.00. A partir de 60€ de consumo no bar. Seaside Skewers Barbecues, Sex-Dom 12.30-16.00. 35€ com almoço, bebidas, sobremesa. O estacionamento é gratuito em todos os programas.

