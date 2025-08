Nos palácios e matas de Sintra, há vários programas para fugir ao calor de Lisboa

Se Sintra foi, durante séculos, a escolha da realeza e da nobreza para fugirem ao calor de Lisboa, é a lembrar essa premissa que agora a Parques de Sintra apresenta uma programação para passar Agosto entre os Palácios Nacionais da Pena, de Sintra e de Queluz, no Chalet da Condessa d’Edla, nos Parques da Pena e de Monserrate ou no Convento dos Capuchos.

De caças ao tesouro a visitas encenadas ou passeios pela mata, eis o que está na agenda:

Visita-jogo ao Palácio Nacional de Sintra

Nos dias 7 e 17 de Agosto, em O Tesouro do Rei, é preciso encontrar um "misterioso tesouro" no palácio. Para isso, deve-se completar tarefas e resolver enigmas. Cada vitória dá direito a saltar um século, enquanto se percorrem as diferentes salas e se exploram os feitos dos reis que ali viveram.

Visita-jogo ao Palácio Nacional de Queluz

Em O Diário da Princesa, a 7 e 16 de Agosto, a história deste palácio é "contada a partir do diário escrito pela jovem Princesa D. Maria Francisca, que habitou esta residência real no século XVIII", refere a Parques de Sintra. As pistas ajudam a perceber as funções das salas, o vestir e a higiene, a música e a educação da época e também a superar diferentes desafios. No final, há "uma surpresa para os participantes".

Visita-jogo ao Palácio da Pena

Estamos num título conhecido. “Uma Aventura no Palácio da Pena” é o livro de Ana Maria Magalhães e de Isabel Alçada, mas também, a 8 e 23 de Agosto, um programa para famílias que queiram explorar o palácio fora do horário de normal de abertura. Partindo da "aventura", esta visita-jogo convida os participantes a seguirem os passos dos protagonistas, para desvendar um mistério.

Experiência imersiva no Chalet da Condessa d’Edla

No Jardim e Chalet da Condessa d’Edla, consta que o amor de D. Fernando II e da sua segunda mulher, a cantora de ópera Elise Hensler, Condessa d’Edla, foi assolapado. Na visita encenada “No Chalet com a Condessa d’Edla”, marcada para os dias 17, 24 e 31 de Agosto e com momentos de música ao vivo, a ideia é descobrir os recantos desse amor (sem invadir privacidades, calma).

Caças ao tesouro nos Parques da Pena e de Monserrate

Os jardins românticos destes dois parques reúnem espécies dos quatro cantos do mundo e "embarcar numa caça ao tesouro é a maneira mais divertida de explorá-los em família". Na “Caça ao Tesouro no Parque da Pena”, conhece-se a paisagem criada no século XIX pelo Rei Artista, D. Fernando II, nos 85 hectares do parque enquanto há segredos a desvendar. As sessões acontecem a 9, 15, 21 e 30 de Agosto.

Luis Duarte Parque e Palácio de Monserrate

Já a Caça ao Tesouro em Monserrate desenrola-se no jardim concebido por Francis Cook, onde espécies espontâneas da região, como medronheiros e sobreiros, convivem com plantas exóticas, como fetos arbóreos, araucárias, agaves e palmeiras. "Nas estações localizadas em diversos pontos do Parque, os participantes terão de resolver tarefas práticas, charadas e enigmas. Só trabalhando em equipa vão encontrar as pistas que permitem descortinar o tesouro escondido", explica a Parques de Sintra. Há caças marcadas para os dias 6, 13, 19 e 26 de Agosto.

Visita ao Convento dos Capuchos

O bosque do convento é "um dos mais notáveis exemplos da floresta primitiva de Sintra" e é neste cenário imaculado que se dá o programa “A Floresta dos Frades”, um passeio para deixar descobrir este "lugar místico, onde os frades encontravam alimento e remédio para o corpo e para o espírito". As visitas (que também levam ao interior do convento) decorrem a 15 e a 30 de Agosto.

Os preços das actividades variam entre os 10 e os 14 euros por adulto e podem ser adquiridos online.

