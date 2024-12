Not Ordinary Rental: o aluguer de roupa de festa chegou a Marvila

O conceito é sustentável, a experiência diferente de entrar numa loja normal para comprar roupa. A Not Ordinary Rental, uma nova loja de aluguer de roupa e acessórios para festas, abriu no 8 Marvila, nos antigos Armazéns Vinícolas Abel Pereira da Fonseca, e pode ter o look perfeito para a sua Passagem de Ano.

Com os alugueres a começar nos 40 euros por conjunto completo, o negócio criado pela designer e modelo brasileira Carolina Minchetti com a ajuda do assistente de bordo e entusiasta de moda Tiago Santos “oferece uma selecção de peças únicas para quem procura destacar-se em eventos, desde festivais de música a produções artísticas”, como se lê no comunicado.

A selecção inclui roupa para homem e mulher e enfatiza “o brilho, o estilo e a originalidade”. As peças podem ser alugadas por uma duração de uma semana, “permitindo que os clientes explorem diferentes estilos para cada evento sem comprometer o orçamento”, continua a ler-se na mesma nota.

O conceito da Not Ordinary Rental surgiu após a visita dos fundadores a alguns dos "maiores festivais e festas globais", como o Burning Man e o Coachella, onde notaram uma crescente popularidade do “aluguer de roupas alternativas”.

Além dos preços em conta, a Not Ordinary Rental apresenta-se como "alternativa à moda rápida”. “Ao invés de adquirir peças que serão usadas poucas vezes, a loja propõe o aluguer e a reutilização de roupa, promovendo um consumo mais consciente e criativo”, reforça o comunicado.

Praça David Leandro da Silva, 8 (Marvila). Qui-Dom 12.00-20.00

🎄Natal para todos – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp