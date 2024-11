Quando a catedral de Notre-Dame de Paris se incendiou e sofreu enormes danos em 2019, foi um acontecimento cultural devastador: uma das obras de arquitectura medieval mais emblemáticas do mundo, em chamas. Mas agora, cinco anos depois dessa catástrofe, a icónica atracção estará finalmente aberta aos visitantes.

Notre Dame dará as boas-vindas ao público e retomará as práticas religiosas a 8 de Dezembro de 2024, um domingo. Embora nem todas as obras de restauro estejam concluídas até lá (deverão estar totalmente finalizadas em 2025), a catedral estará quase de regresso à sua antiga glória – e há uma infinidade de eventos planeados para o celebrar, incluindo exposições de artefactos dos 861 anos de história da catedral.

Nos anos que se seguiram ao incêndio de Notre Dame, em Abril de 2019, tivemos algumas pistas sobre o aspecto que a catedral medieval poderia vir a ter quando fosse reconstruída. Um plano sugeria que a nova Notre Dame pudesse vir a ter um aspecto “Disney”, com efeitos de luz e som, enquanto outro propunha tornar a área em redor um espaço verde com passeio subterrâneo, e havia até quem sugerisse criar uma piscina à prova de fogo no telhado.

As autoridades optaram por reconstruí-la tal como estava – uma escolha sensata, ao que parece. O pináculo de 96 metros foi recriado e a peça central icónica da catedral também foi reavivada. Ah, e o sino dos Jogos Olímpicos será pendurado numa das torres.

Inicialmente, esperava-se que Notre Dame pudesse reabrir a tempo dos Jogos Olímpicos de Paris, no entanto, devido a complicações na estabilização da estrutura (que demorou dois anos no total), o projecto demorou um pouco mais do que o previsto.

De qualquer forma, esta é uma óptima notícia! Um dos locais mais emblemáticos de sempre de Paris deverá reabrir até ao final do ano. Entretanto, consulte a nossa lista de muitas, muitas razões pelas quais deve viajar para a capital francesa.

