Nova colecção de experiências online do Airbnb é para pais e filhos

As experiências online do Airbnb, hospedadas através do Zoom, foram lançadas em todo o mundo no início de Abril, para combater o isolamento social. Agora, com o regresso às aulas, a plataforma junta-se ao cientista Bill Nye, à actriz Olivia Wilde, à jovem escritora e activista Marley Dias e a muitos outros anfitriões, para o lançamento de uma colecção especial, concebida para os pais alargarem os horizontes dos seus filhos e complementarem o seu currículo escolar.

“É um momento difícil para ser estudante”, garante Marley Dias, de 15 anos. “Sem a estrutura da experiência escolar tradicional em vigor, é importante encontrar formas criativas de incorporar actividades imersivas e envolventes nas nossas vidas, cada vez mais virtuais. A nova colecção de experiências online na plataforma Airbnb é um tesouro de actividades extracurriculares para crianças como eu, que procuram ligar-se ao mundo a partir de casa.”

Com preços a variar entre os 6€ e os 85€, há agora mais de 75 novas aulas e actividades interactivas para pais e filhos, desde uma sessão de jogos para aprender língua gestual até à descoberta de Pompeia com um arqueólogo ou da ciência da natação com um medalhista olímpico. “Queremos que todos, especialmente as crianças, sejam curiosos”, afirma Bill Nye. “Fazer perguntas e procurar respostas é a forma como fazemos descobertas e aprendemos sobre o mundo à nossa volta.”

Entre as diferentes propostas, destaca-se ainda a “Hora da Estória Socialmente Consciente”, com Olivia Wilde, “Como Ser um Solucionador de Problemas Sociais”, com a família Dias, de #1000BlackGirlBooks, e “Descodificação da Ciência de 2020”, de Bill Nye. Mas vale a pena referir que esta colecção conta também com uma série de actividades da Classroom Champions, uma organização sem fins lucrativos onde atletas olímpicos, paralímpicos e profissionais voluntários oferecem experiências de mentoria.

+ Caixas de subscrição para pôr mãos à obra

+ Subscreva a nossa newsletter para receber as novidades e o melhor da sua cidade

Share the story