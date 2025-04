Nova identidade, o estilo de sempre. A Mustique cresceu e agora chama-se Gandaia

Ao fim de oito anos, o projecto de Pedro Ferraz e Vera Caldeira levou uma volta. A Mustique, marca que se destacou pelo vestuário urbano, sem género, rico em elementos gráficos e totalmente produzido em Portugal, mudou de nome e renasceu agora na pele de Gandaia. Uma nova etiqueta, o estilo de sempre. "Quando fundámos a Mustique tínhamos vinte e poucos anos, não prevíamos que fosse ganhar a dimensão que ganhou. Começámos a ficar mais interessados em vender para mercados internacionais, mas quando fomos tentar registar a marca lá fora, não conseguimos. Tivemos de tomar esta decisão de mudar o nome para conseguirmos fazer as coisas bem feitas, até para continuar a aproveitar o balanço que estávamos a ter", resume Vera, em conversa com a Time Out.

DR A loja de Santos

A marca mantém-se bem presente na cidade. As duas lojas – em Santos e em São Bento – já reabriram portas. Renovadas, espelham um novo minimalismo com que a Gandaia veste os charriots. "A linguagem visual que tínhamos não é a mesma que queremos agora, aos trinta e poucos. Então, aproveitámos esta mudança também para fazer amadurecer um bocadinho a marca. Continuamos a ter peças coloridas, com padrões, que é muito a nossa onda, mas também temos peças lisas, mais atemporais. Queremos apostar mais nesse lado do guarda-roupa, que não é só as camisas para os festivais ou para as festas em barcos em Ibiza. É também roupa para o dia-a-dia", continua. "Estamos a ficar mais adultos, então procuramos mais isso também. É uma forma do público acompanhar o nosso crescimento", remata Pedro.

Mas há coisas que não mudam – que jamais poderiam mudar, sendo já imagens consolidadas de uma marca que, embora tenha um novo nome, quer prender a atenção de uma clientela fiel, desde a primeira colecção. As t-shirts gráficas são, por isso, clássicos incontornáveis. Na Gandaia, surgem com cerejas, gelados e sereias, ao lado de novos ícones como os tank tops com pespontos em contraste ou os vestidos de alças em algodão, um anúncio claro de que a Gandaia é uma versão mais madura da velha Mustique.

DR Pedro Ferraz e Vera Caldeira

"São peças que nunca tínhamos feito e que as pessoas têm adorado", exclama Pedro. Juntamente com o design refrescado, a dupla reforça ainda o investimento na produção nacional. Pela primeira vez, além da confecção das peças, também os tecidos usados são todos feitos em Portugal. "Queremos apostar cada vez mais na qualidade. As pessoas gostam do made in Portugal, então isso é o que vamos querer melhorar cada vez mais. Mesmo já sendo muito bom, queremos chegar ao excelente", refere Pedro.

Em oito anos de marca, entre os seguidores mais fiéis está uma vasta clientela internacional. "Sempre tivemos um bocadinho o olho lá fora e sabíamos que isso ia ser importante para o crescimento da marca. Acho que isso nos levou a tomar várias decisões – o facto de comunicarmos em inglês, de termos as lojas aqui na parte mais turística da cidade. Temos muitos clientes estrangeiros, tanto em loja como online. Tivemos sempre essa visão, não aconteceu por acaso", afirma Vera.

Ultrapassada a barreira do registo da marca, a Gandaia está agora pronta para se aventurar ainda mais além fronteiras. A estratégia passa por estreitar laços com lojas multimarca em países como Itália, Alemanha, Espanha e Estados Unidos. "É esse o nosso foco – dar resposta e preparar as colecções com antecedência. E acho que este ano vamos conseguir. Temos um agente em Paris e vamos lá estar agora em Junho a vender a colecção de 2026. Em Agosto, queremos fazer a mesma coisas nos Estados Unidos", resume Pedro.

DR Campanha da primeira colecção Gandaia

Foi também a pensar em outros mercados que escolheram o novo nome. Ao mesmo tempo que é bem portuguesa, a dupla acredita que a palavra "gandaia" pode facilmente ficar no ouvido estrangeiro. "Acho que é uma palavra que nos define, tanto a nós como pessoas, como a marca e o espírito que queremos que ela tenha. É festa e liberdade e diversão e esses são elementos que queremos incorporar, queremos que definam a nossa comunidade", remata Vera.

Rua Poiais de São Bento, 90 (São Bento); Rua de Santos-o-Velho, 106 (Santos). Seg-Sex 11.00-19.00, Sáb-Dom 10.00-19.00

