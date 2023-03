Nova instalação de Gabriela Albergaria convida-nos a mudar de direcção

O CAM em Movimento, programa do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, continua a levar a arte ao encontro do público em vários pontos da cidade. Desta vez, o desafio foi lançado à artista Gabriela Albergaria, que assina a intervenção de um contentor marítimo na Praça do Fonte Nova, em Benfica. Inspirada no conto After the End de Ben Okri, “Can we go in a new direction?” convida-nos a reinventar a nossa relação com a natureza e a encontrar outros modos de estar e fazer em conjunto.

“Para esta nova instalação, a artista convoca os temas que há muito atravessam o seu trabalho, em torno das relações culturais, históricas e económicas com a natureza. Nas obras de Gabriela Albergaria, estas relações têm sido enunciadas e trabalhadas a partir de uma reflexão sobre o jardim e a paisagem (enquanto espaços naturais desenhados, construídos e regulados) ou de uma reflexão sobre a aclimatação-deslocação de plantas que nos remete para práticas extractivistas e intensivas, no contexto alargado do projecto colonial”, esclarece-se em comunicado.

© Gabriela Albergaria

Com uma vertente escultórica, a instalação recupera e reutiliza madeiras usadas em outros projectos e acolhe também um pequeno jardim no telhado, que será semeado na inauguração, durante um workshop de bombas de sementes orientado por Leonor Pêgo. O interior conta ainda com textos desenhados a lápis de cor sobre vários papéis reutilizados, com frases retiradas do livro Direitos da natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais, de Eduardo Gudynas. No âmbito do projecto, está também prevista programação em torno de questões de reparação, reutilização, sustentabilidade e recuperação, a ser desenvolvida pelo departamento de Educação do CAM.

Instalado junto à entrada do centro comercial Fonte Nova, em Benfica, o contentor marítimo – que pode visitar até 31 de Julho – encontra-se numa praça onde há um quiosque com esplanada, mas é aos carros estacionados que os jacarandás servem de sombra. “O local tem um conjunto de estradas de alta velocidade, mas também está muito próximo, a pé, de Monsanto. Ao lado tem um quiosque para beber café e umas mesinhas para sentar. Muitos outros detalhes contribuíram para eu decidir que o ideal seria usar o espaço como sala de acções, que convidam a pensar se de facto não podemos seguir numa nova direcção”, escreve Gabriela Albergaria no texto de apresentação do seu projecto site-specific. “Uma acção de repensar a nossa atitude perante o desperdício.”

Praça do Centro Comercial Fonte Nova. Seg-Dom 10.00-18.00. Entrada livre

+ Veloso Salgado chega ao MNAC

+ Acha que Lisboa é culta? Conte-nos tudo através do inquérito da Time Out