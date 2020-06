Nova loja online do Oceanário aposta em matérias-primas naturais

No dia em que se celebram os oceanos, o Oceanário de Lisboa lança uma nova loja online com produtos sustentáveis. Ojectivo é “facilitar a adopção de comportamentos mais responsáveis”, “numa altura em que todos alteramos e repensamos o nosso estilo de vida”.

Sob o mote “Escolha mudar. Compre sustentável”, a nova plataforma permite comprar brinquedos, peças de vestuário e acessórios fabricados de forma a causarem o menor impacto para o planeta. O director-executivo do Oceanário de Lisboa, João Falcato, diz em comunicado que este projecto “é o culminar de um longo trabalho”, que demorou mais de dois anos a desenvolver, durante os quais o equipamento lisboeta adquiriu o conhecimento necessário para criar “produtos próprios com reduzido impacto ambiental”.

“O compromisso do Oceanário é o de assegurar que os produtos vendidos cumprem o maior número de critérios de sustentabilidade possível, que vão desde a escolha das matérias-primas, ao processo de produção e até ao descarte do produto, promovendo um consumo mais consciente e amigo do ambiente. O trabalho é concretizado em parceria com fornecedores locais, de pequena escala, que partilham os mesmos valores de ética, justiça e dignidade para com os colaboradores, garantindo um comércio justo”, detalha a mesma nota informativa.

A aposta é feita em materiais naturais, como o algodão, o papel e a cerâmica, sendo dada preferência às matérias-primas certificadas. Todos os produtos vendidos são recicláveis ou podem ser reutilizáveis.

+ Leia a Time In desta semana

Share the story