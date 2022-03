Nova SBE convida os mais novos a desenvolver o pensamento crítico

Disponível online, o livro ‘Perguntas no Ar’ resulta de uma parceria entre a faculdade de economia e a editora Planeta Tangerina, e assinala o Dia Internacional do Livro Infantil.

Perguntas no Ar, editado pela Nova SBE em parceria com a Planeta Tangerina

O Dia Internacional do Livro Infantil celebra-se todos os anos a 2 de Abril. A Nova School of Business & Economics (Nova SBE) decidiu assinalar a data com a promoção de Perguntas no Ar, um livro editado em parceria com a Planeta Tangerina em Setembro de 2021. Disponível online gratuitamente, aborda os antagonismos que vivemos todos os dias numa linguagem acessível para crianças entre os sete e os dez anos.

“Como é que ensinamos as gerações futuras a desenvolver o seu pensamento paradoxal? A melhor maneira é começar com as crianças”, explica Aníbal Lopez, professor e director executivo do Global Center of Paradox and Organization, dedicado a proteger o pluralismo, a diversidade e a democracia contra forças divergentes que polarizam e impedem o diálogo. “O objectivo deste livro é estimular o pensamento crítico, o diálogo e as diferentes respostas que possam existir para um mesmo problema.”

Elaborado no âmbito do projecto European Forum on Paradox and Pluralism, que é financiado pela Comissão Europeia e agrega cinco escolas de negócios europeias, inclusive a Nova SBE, Perguntas no Ar apresenta várias perguntas, muitas das quais não têm uma resposta simples e vão até dividir opiniões. A ideia é mostrar que haver muitos pontos de vista é sempre uma coisa boa. “É sinal de que todos pensamos e de que não pensamos todos da mesma maneira”, lê-se na sinopse do livro, que conta com texto de Isabel Minhós Martins e ilustrações de Madalena Matoso.

Nova SBE/ Planeta Tangerina Perguntas no Ar

“Nós gostamos muito dos livros da Planeta Tangerina e entrámos em contacto com a Isabel Minhós [Martins], que adorou o projecto e fez um trabalho incrível. Como académicos na área da gestão, ensinamos teoria dos paradoxos a gestores e futuros gestores, mas não sabíamos como fazê-lo para um público tão jovem. A Isabel tem esse know-how de como comunicar para crianças. E devo confessar que também foi uma aprendizagem para nós, que nos obrigou a reflectir sobre os paradoxos que enfrentamos todos os dias”, conta Aníbal Lopez, que co-coordenou a criação do livro com Miguel Pina e Cunha, também da Nova SBE, e Luca Giustiniano, da Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, em Itália.

“Já tivemos oportunidade de o ler para os filhos de alguns colaboradores da universidade e a ideia é irmos também às escolas e bibliotecas do concelho de Cascais. Mas, apesar de este livro ter sido pensado para crianças, acho que é para toda a gente”, conclui o professor. “Também vi pais a debater sobre as suas posições perante as perguntas colocadas.”

