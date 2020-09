Nova SBE lança plataforma para o ajudar a encontrar a melhor formação para si

A Nova SBE acaba de trocar o seu portfólio de formação tradicional por uma ferramenta para aprender “à medida”, que encontra os melhores programas de aprendizagem com base no seu perfil.

A Iter, a nova plataforma interactiva da Nova SBE, permite a profissionais e empresas definirem o seu perfil, através de diferentes filtros, e criarem um percurso de aprendizagem personalizado, que responda às suas necessidades e objectivos.

“Actualmente, a oferta é tão alargada, que sentimos que tínhamos um papel fundamental em ajudar a nossa comunidade a tomar as melhores decisões”, esclarece Pedro Brito, associate dean da Nova School of Business and Economics.

A selecção da oferta mais adequada pode ser agora experienciada de uma forma mais interactiva através da aplicação de um conjunto de filtros dinâmicos que permitem descobrir as várias ofertas de aprendizagem. As escolhas feitas dão origem a uma brochura personalizada, que poderá descarregar em formato PDF através da plataforma.

Se é um profissional a título individual ou representa uma empresa, se está em Portugal ou no estrangeiro, se procura um ensino mais teórico ou de aplicação de competência e até a senioridade da sua função: todas as respostas a estas questões influenciam os resultados apresentados, a partir de um conjunto de 400 soluções.

Entre os diferentes tipos de oferta educativa, encontram-se pós-graduações e programas de curta-duração, mas também palestras, masterclasses, workshops e experiências imersivas, nas mais variadas áreas, desde gestão e estratégia até inovação e empreendedorismo ou liderança e comportamento organizacional.

+ Os workshops e cursos online que pode fazer em casa

+ Leia já, grátis, a edição Time Out Portugal desta semana

Share the story