A nova temporada Gulbenkian Música vai contar com mais de 120 espectáculos entre Setembro de 2025 e Maio de 2026. A programação inclui uma variedade de propostas que vão das grandes obras do repertório sinfónico a cine-concertos ou a concertos de músicas do mundo. As formações residentes – Orquestra e Coro Gulbenkian – continuam a ser o alicerce de uma programação que cruza obras clássicas com composições contemporâneas, incluindo estreias absolutas em Portugal, numa aposta na diversidade artística.

Apresentada esta terça-feira, cerca de um mês depois de a Fundação Calouste Gulbenkian ter revelado a programação do Jazz em Agosto, a nova temporada marca também o fim da direção artística de Risto Nieminen, que se reforma após 16 anos à frente do Serviço de Música da Fundação. O sueco Fredrik Andersson assumirá o cargo, garantindo continuidade na oferta musical.

O arranque da temporada será marcado por um concerto ao ar livre no Vale do Silêncio, com entrada livre, pela Orquestra Gulbenkian sob a batuta do maestro Pedro Neves e apresentação de Cláudia Semedo. Mas é o maestro titular, Hannu Lintu, quem terá forte presença na temporada, dirigindo cerca de uma dezena de programas com repertório que inclui obras de Beethoven, Mahler, Brahms e Chostakovitch, entre outros. Destaque ainda para o 1.º acto da ópera A Valquíria de Wagner, numa versão de concerto com solistas como Marita Sølberg e Stuart Skelton, e para a oratória Elias de Mendelssohn com o barítono Matthias Goerne.

O Concerto de Ano Novo estará também a cargo de Lintu, com a Orquestra Gulbenkian e a meio-soprano americana J’Nai Bridges. Já a Maestra Titular do Coro Gulbenkian, Martina Batič, conduzirá o Messias de Händel e a Paixão segundo São João de Bach, além de vários concertos a cappella. Haverá ainda um ciclo de três concertos em homenagem ao compositor francês Pierre Boulez, assinalando o seu centenário, com entrada livre. O programa reserva também espaço para mulheres compositoras, com obras de Andreia Pinto Correia e Dora Pejacevic sob a direção da maestra Tianyi Lu.

A série de cine-concertos continua com a projecção do filme Como Treinares o Teu Dragão, acompanhado pela Orquestra Gulbenkian ao vivo. No Ciclo de Piano, nomes como Grigory Sokolov e Mao Fujita prometem momentos memoráveis, enquanto o Ciclo Grande Intérpretes traz artistas como Peter Mattei e Isabelle Faust.

O programa de Músicas do Mundo levará ao palco sonoridades do Afeganistão, da Índia e da Arménia, entre outras geografias, e Jordi Savall regressa com os seus projectos Hespèrion XXI e Orpheus 21 para explorar a música do Mediterrâneo e do Oriente.

A temporada conta ainda com a continuidade dos Concertos Participativos e dos Concertos de Domingo, voltados para famílias, e com apresentações gratuitas no âmbito do programa Rising Stars da rede ECHO.

