Nova versão de “Pinóquio” abre Festa do Cinema Italiano

O filme de Matteo Garrone vai abrir a Festa do Cinema Italiano, cujo cartaz vai de 1 a 9 de Abril em Lisboa.

Roberto Benigni interpreta Gepeto na nova versão de Pinóquio, realizada por Matteo Garrone, que inaugura, no dia 1 de Abril, a 13.ª Festa do Cinema Italiano. A sessão de abertura, agendada para as 21.30, contará com o jovem actor Federico Ielapi, de dez anos, que desempenha o papel de Pinóquio.

O filme tem a sua estreia mundial numa sessão especial do Festival de Berlim (20 de Fevereiro a 1 de Março).

A Festa do Cinema Italiano decorre em Lisboa até dia 9, no Cinema São Jorge, Cinemas UCI-El Corte Inglés e Cinemateca Portuguesa, com extensões a várias outras cidades portuguesas. O certame acontece em simultâneo no Porto, em Almada, Cascais e Setúbal. Segue depois para Penafiel, Coimbra, Viseu, Tomar, Caldas da Rainha e Loulé.

