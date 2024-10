Novas paragens de autocarro em Lisboa começam a ter iluminação

Os abrigos onde esperamos pelo autocarro, muitas vezes às escuras, começam agora a receber iluminação. A notícia é avançada pela Mensagem de Lisboa, que em Junho havia apontado para a percepção de falta de segurança que locais de espera mal iluminados representavam para a população. Agora, o mesmo órgão indica, a partir de informação prestada pela Câmara Municipal de Lisboa, que haverá luz em todas as novas paragens da cidade. O sistema foi proposto pela concessionária de espaços publicitários na cidade, a JC Decaux, e será instalado no painel superior de cada estrutura, "o mais rapidamente possível".

A instalação já aconteceu "num número reduzido de paragens", escreve a Mensagem, dando como exemplos um abrigo na Rua 1º de Maio, junto ao novo Centro de Saúde de Alcântara, e outros equipamentos no terminal rodoviário do Cais do Sodré. De seguida, deverá avançar "nas paragens por onde passam carreiras nocturnas, com o objectivo de garantir "todas as condições de segurança e comodidade dos passageiros e utilizadores de transporte público”.

“Ficamos felizes que esta adaptação dos abrigos esteja a ser feita de forma generalizada”, declara ao mesmo meio Pedro Nave, chefe da Divisão do Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa da autarquia, considerando que “as condições de iluminação das paragens de autocarro são críticas e são fundamentais, para as pessoas sentirem-se seguras”. Em muitos casos, a única luz nas paragens provém, actualmente, da luminária pública ou dos painéis de publicidade instalados nas laterais.

A mudança surge na sequência de uma proposta do Bloco de Esquerda, que exigia a implementação "urgente" (antes da mudança para o horário de Inverno, a 27 de Outubro) de um sistema de iluminação nas paragens de autocarro e que foi aprovada a 24 de Julho, quando Carlos Moedas apontou "erros no caderno de encargos" do contrato com a concessionária JC Decaux. Apesar dos erros, caberá à empresa financiar e instalar as estruturas de iluminação.

