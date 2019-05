Novo álbum dos Tool é lançado depois do concerto em Lisboa

Ainda sem título, o trabalho verá finalmente a luz do dia a 30 de Agosto. A banda actua na Altice Arena cerca de dois meses antes, a 2 de Julho.

10,000 Days chegou a parecer um título premonitório para os fãs dos Tool, que anseiam por novidades discográficas desde o longínquo ano de 2006. Esperar 10 mil dias significaria esperar mais de 27 anos. Serão 13. Quase metade. O sucessor de 10,000 Days chegará a 30 de Agosto, revelou a banda, nesta terça-feira, durante um concerto nos EUA.

Os Tool actuavam em Birmingham, Alabama, e aproveitaram o intervalo do espectáculo para dar a boa nova através dos ecrãs junto ao palco. O vocalista, Maynard James Keenan, encorajou depois os presentes a espalharem a notícia pelas redes sociais. E eles assim o fizeram. Inicialmente, estava previsto que o disco fosse posto à venda entre Maio e Junho.

A data de lançamento surge depois de, no fim-de-semana, os Tool terem estreado ao vivo dois temas novos no festival Welcome to Rockville, em Jacksonville, Florida: “Descending” e “Invincible”. Não é oficial que façam parte do alinhamento do novo álbum, cujo título ainda não é conhecido, mas é provável. Também incerta é a sua inclusão no concerto de Lisboa.

Os Tool regressam a Portugal a 2 de Julho, para um espectáculo já esgotado na Altice Arena. Será o final da digressão europeia, a começar em Berlim e a durar exactamente um mês. Falta saber quanto do novo álbum a banda estará disposta a mostrar e quais dos temas de Undertow (1993), Enima (1996), Lateralus (2001) e 10,000 Days (2006) serão ouvidos ao vivo.

