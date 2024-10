Novo estudo revela quais são os países mais seguros do mundo para viajar

Quando se viaja, a segurança é, sem dúvida, o aspecto mais importante a ter em conta – não há nada pior do que chegar a um sítio e sentir que é preciso estar alerta durante toda a viagem.

O grau de segurança de um país também pode depender de quem somos, quer sejamos mulheres que viajam sozinhas ou pessoas de uma comunidade marginalizada. Por isso, ter uma ideia de onde se sentirá mais confortável é um bom ponto de partida quando está a planear umas férias – e o novo estudo da Berkshire Hathaway Travel Protection está aqui para ajudar.

Ao inquirir os viajantes norte-americanos sobre os locais que visitaram nos últimos cinco anos e ao cruzar essa informação com rankings como o Índice Global da Paz (que também produz uma classificação de segurança) e as pontuações do GeoSure Global, a seguradora compilou uma lista dos locais mais seguros do mundo.

E qual é o destino mais seguro do planeta? A Islândia. Um choque. Além de ter subido oito posições face à classificação do ano passado, este país insular no Norte da Europa também encabeçou o Índice Global da Paz dos países mais seguros em 2023 e em 2024, e ainda um estudo sobre os países mais seguros para as mulheres.

Em segundo lugar ficou a Austrália (que ficou em décimo no ano passado) e em terceiro o Canadá (que ficou em primeiro em 2023). Veja abaixo a lista dos 15 países mais seguros do mundo, que coloca Portugal na 11.ª posição.

Estes são os países mais seguros do mundo para viajar

Islândia Austrália Canadá Irlanda Suíça Nova Zelândia Alemanha Noruega Japão Dinamarca Portugal Espanha Reino Unido Países Baixos Suécia

😋 Se não é bom para comer, não é bom para trabalhar. Siga-nos no LinkedIn

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp