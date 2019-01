Novo Festival Emergente em Marvila: 18 horas de música ao vivo

O FE – Festival Emergente acontece na sala de espectáculos Lisboa ao Vivo e tem carimbo da Antena 3. Prepare-se: vão ser 18 horas de música, 15 bandas e dois DJ sets.

A primeira edição do Festival Emergente convoca a nova geração de músicos portugueses, mas também conta com os madrilenos Tourjets, com o seu rock psicadélico, e a dupla brasileira de DJ Venga Venga, com o seu folclore do futuro. “FE no mundo, FE na música e FE na juventude” é o mote para a festa no bairro que não pára de mexer.

A abertura está programada para 15 de Fevereiro, às 21.00, com os Cosmic Mass. Com disco de estreia previsto para Março, a banda de Aveiro responde à mais recente onda de psych-garage. A noite continua em força até de madrugada, com Sun Blossoms, Time for T, Tourjets, Filipe Sambado e os Acompanhantes, Pedro Mafama e o DJ set dos Venga Venga.

No dia seguinte, 16 de Fevereiro, a sala Lisboa ao Vivo abre à mesma hora, para acabar só de manhã, lá pelas 06.00. Ao palco sobem Môrus, Elephant Maze, Palmers, Ossos D'Ouvido, Cave Story, Sunflowers, Stone Dead e DJ set do Dji Jays.

Para esta descarga de intensidade, ao som de rock progressivo, música de dança, sonoridades experimentais e punk rock, pode adquirir bilhete (15€) – para um dia ou para os dois – através da bilheteira online Ticketline.

