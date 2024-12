Novo festival português de curtas-metragens aposta nos jovens criadores

Estão abertas as candidaturas ao Future World Film Festival, festival dedicado às micro e curtas-metragens, no qual muito jovens cineastas vão ter espaço para mostrar o seu talento. Há toda uma categoria especial dedicada aos criadores entre os 12 e os 17 anos, que podem sacar dos telemóveis, ou de outros meios digitais ao dispor, para criar filmes entre os dois e os 20 minutos. Os vencedores das várias categorias serão anunciados numa cerimónia marcada para 17 de Junho, no Cinema São Jorge.

A ideia partiu de Tehani Nguyen, estudante francesa de 16 anos a viver em Lisboa há oito, que queria dar a oportunidade à sua geração de mostrar o que vale. Ela própria um pequeno prodígio que já ingressou em estágios no Atelier Joana Vasconcelos, na Sotheby's Paris e na agência de arquitectura de interiores Ubik – Starck Network. Foi ainda assistente de realização da curta-metragem Telepørter (2024), de Ian Truitner, e é autora do artigo “Transcending Boundaries: the Artistic Synthesis of l' Ecole des Beaux Arts de L'Indochine”, publicado na Art Republik, em Setembro passado.

O júri de serviço tem nomes bem conhecidos do público português que irão avaliar as melhores produções em categorias como Melhor Curta-Metragem, Melhor Curta-Metragem Documentário, Melhor Micro Curta-Metragem. São eles as actrizes Daniela Ruah, Beatriz Batarda e Beatriz Frazão; assim como Michelle MacLaren, produtora das séries A Guerra dos Tronos ou Breaking Bad; o actor Navid Negahban, da série Homeland; Sara May, directora de aquisições e co-produções para França e Itália na Netflix; ou Thierry Donard, cineasta dedicado ao tema dos desportos radicais, entre outros.

O apoio às gerações mais nova também passa pela aquisisição de bilhetes. Os bilhetes para a entrega de prémios custam 5€ para o público geral, mas até aos 18 anos a entrada será gratuita. A submissão de candidaturas está disponível na plataforma FilmFreeway.

Future World Film Festival. Cinema São Jorge. Avenida da Liberdade. 175. 17 de Junho de 2025. 5€ (Gratuito até aos 18 anos)

