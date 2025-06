Novo programa do Casa e Cozinha senta convidados à mesa de Marlene Vieira e João Sá

No programa 'Prova de Amizade', os chefs abrem as portas da cozinha para receber caras conhecidas e preparar receitas originais.

Sentar-se à mesa com um chef galardoado com uma estrela Michelin não é para todos. Mas partilhar um jantar com dois chefs premiados, degustar uma ementa exclusiva e conversar como se fossem velhos amigos — isso é ainda mais especial. Será esta a experiência reservada aos convidados do novo programa Prova de Amizade, conduzido pelos chefs (e casal) Marlene Vieira e João Sá.

“Prova de Amizade é quase um talk show com receitas", explica Marlene Vieira, em conversa com a Time Out. Neste programa, Marlene e João – cada um deles distinguido com uma estrela Michelin – abrem as portas da sua cozinha para diversas personalidades conhecidas do público. O objectivo do casal é elaborar um menu exclusivo em cada episódio, pensado em conjunto, e fazer novas amizades.

A ementa é baseada em dicas dadas aos chefs no início de cada episódio, de acordo com as preferências culinárias dos convidados. Os pratos, confeccionados a quatro mãos à frente das câmeras, combinam os estilos dos dois chefs que, mesmo após 20 anos de parceria, preservam características próprias na cozinha. “Um gosta mais da acidez e o outro tem mais sensibilidade para as texturas. Um tem a cozinha portuguesa mais presente, o outro tem uma mistura de sabores de outros países”, diz Marlene Vieira. Para agradar as visitas, no entanto, os chefs unem esforços. “Aqui, o mais importante é fazer bem feito para os convidados”, garante João Sá, também em conversa com a Time Out.

DR

Em cada episódio desta primeira temporada, sentam à mesa dois convidados. Os chefs recebem na cozinha caras bem conhecidas do público, como Carolina Deslandes, Rita Blanco, Guilherme Geirinhas, Joana Marques e muitos outros. “Os nossos convidados são muito diferentes uns dos outros e essa diversidade foi o que realmente nos agradou”, explica Marlene. Das iguarias regionais portuguesas à culinária vegana, os chefs desdobram-se para agradar os mais diversos paladares. “Todos foram diferentes e todos tiveram a sua piada”, completa João.

Entre a culinária e a conversa, o objectivo é maior do que só dar de comer às visitas. “Há uma partilha de conhecimento e experiência”, declara Marlene, “e uma partilha do que é comer em Portugal e quais são os hábitos dos portugueses.” Seja conversando sobre o dia-a-dia de um chef ou sobre o gosto pessoal dos convidados, cada encontro revela um pouco sobre a relação que se constrói com a comida. Sempre com descontração e bom humor, o diálogo também ruma para além da comida, chegando a tópicos como cultura, música e viagens. O ponto de encontro é sempre o mesmo: a mesa.

O primeiro episódio de Prova de Amizade estreia a 20 de Junho, às 21.25, no Casa e Cozinha. O programa será exibido às sextas-feiras, sábados e domingos, sempre às 21.25.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp