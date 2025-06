NUMA Studio: aqui, fazer uma tatuagem é um autêntico luxo

Malik Pontes tatua há seis anos abriu agora o primeiro espaço próprio. As principais apostas são no conforto e no acompanhamento dos clientes, antes e depois da tatuagem.

Nas Avenidas Novas, há um novo espaço para tatuar, mas a decoração clara e as janelas amplas intrigam quem passa. O recém-inaugurado NUMA Studio quer ser o espaço de eleição para quem procura uma experiência de nível superior. Pelo menos, é a ideia do luso-brasileiro Malik Pontes.

Formado em Artes Visuais pela Universidade Lusófona, Malik sempre foi fascinado pela arte da tatuagem. “É uma arte que faz conexão directa com o cliente, que é também o espectador.” Terminados os estudos, foi na arte de escrever e desenhar sobre a pele que quis construir uma carreira. Seis anos depois, abre o seu primeiro espaço, o NUMA Studio, junto ao Saldanha, onde quer reinventar a forma como é vista a tatuagem.

O NUMA Studio apresenta-se como um “estúdio boutique de luxo”, título justificado tanto pela sua localização quanto pelo ambiente criado no interior. O espaço traz uma atmosfera minimalista, com luzes e paredes claras que despertam a sensação de spa logo á entrada. É essa a intenção – inspirar o conforto e o auto-cuidado –, atraindo atenções, mesmo de quem não pensa em fazer uma tatuagem. A ambição é elevar a experiência e conquistar uma nova clientela.

DR

“Tenho algumas ideias estabelecidas de como quero servir a tatuagem às pessoas. Gostaria de elevar um pouco o nível da tatuagem, porque ela acabou se tornando uma arte muito comercial, muito instantânea, como a fast food”, conta Malik, em conversa com a Time Out. “Eu queria voltar àquela coisa mais tradicional, das pessoas dividirem sua experiência, terem uma intimidade maior entre o artista e a arte.” O processo criativo reflecte esta preocupação. No NUMA Studio, os clientes podem chegar ao estúdio com uma ideia fixa, baseada num desenho já escolhido, ou com ideias abstractas que serão transformadas num desenho exclusivo pelo tatuador.

No dia da tatuagem, o cliente é confortavelmente instalado. O público-alvo do NUMA Studio é abrangente, mas tanta atenção e personalização têm atraído principalmente pessoas que nunca fizeram uma tatuagem. “É uma arte acessível para todos, independente de tudo”, reforça.

Além da consultoria artística e dos serviços oferecidos durante a sessão, a experiência de luxo também se estende aos cuidados pós-tatuagem. “Fazemos um acompanhamento para ter certeza de que o cliente vai ter aquilo que ele pediu.” O kit de cuidados oferecido e a consulta de follow-up, que acontece entre três e quatro semanas após a tatuagem, são uma forma de garantir a correcta cicatrização e a satisfação do cliente com o desenho.

DR

Hoje, a trabalhar entre Portugal e outros países da Europa, como Alemanha e Suíça, o artista valoriza sobretudo a liberdade artística, bem como a relação criada entre o artista e o cliente. “A intenção sempre é que cada pessoa tenha a sua peça única. A tatuagem é uma celebração da própria história.”

Dedicado ao estilo fine-line, mas não só, Malik diz ser atraído pela simplicidade que as linhas finas inspiram. “Gosto de variar linhas, pegar uma ideia complexa e simplificar. É possível trazer muita profundidade com pouca informação, e isso me atrai muito na tatuagem.” Com todos os anos de experiência, o artista diz ser difícil escolher um só trabalho favorito. “Cada tatuagem é uma nova paixão”, realça. A ambição do NUMA Studio é levar esta paixão a todos, uma tatuagem de cada vez.

Avenida João Crisóstomo, 50A (Avenidas Novas). Seg-Sáb 10.00-20.00. Agendamentos em numastudio.pt

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp