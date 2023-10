Nuno Gama celebra 30 anos de marca com desfile no Castelo de São Jorge

Estávamos em 1993 quando o designer Nuno Gama registou a sua marca homónima. Este sábado, 28 de Outubro, o criador celebra 30 anos de carreira com um desfile aberto ao público no Castelo de São Jorge, a partir das 16.30.

O desfile apresenta a colecção Outono/Inverno 2023/2024, "Essência", que, tal como as anteriores colecções, representa o orgulho na identidade portuguesa que caracteriza a marca de vestuário masculino. "[A portugalidade] faz parte de mim, está no meu ADN, é algo natural”, conta Nuno Gama, em vésperas do desfile.

Quanto ao conceito pensado para a apresentação, trata-se de uma homenagem a D. Afonso Henriques, com referências ao artista plástico José de Guimarães, por isso “fez todo o sentido” que o evento acontecesse no Castelo de São Jorge. Durante o desfile, vão ouvir-se a Orquestra Sinfónica da GNR e também Edgar Valente, acompanhado do adufe. Pedro Freitas, mais conhecido como Poeta da Cidade, declamará poesia.

O lançamento da colecção de Nuno Gama com o Benfica é outro dos momentods aguardados. “É uma colecção desportiva urbana, são peças para usar no dia-a-dia", especifica o designer.

Em três décadas de carreira, este é o primeiro desfile de Nuno Gama fora do âmbito da ModaLisboa, razão pela qual, explica ainda, há uma “responsabilidade acrescida". "Costuma dizer-se ter a cabeça no cepo, eu tenho o corpo todo no cepo”, brinca.

Castelo de São Jorge. Sáb 16.30. Entrada livre

