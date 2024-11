Nuno Miguel Silva Duarte é o vencedor da edição mais concorrida dos Prémios LeYa

O livro Pés de Barro do autor Nuno Miguel Silva Duarte, de Sintra, é o vencedor do prémio Leya 2024. A obra distinguiu-se entre 1123 livros, enviados de 15 países. Esta foi a edição com mais candidaturas, destacando-se os 708 exemplares enviados do Brasil, o país com mais concorrentes.

A notícia foi avançada esta quarta-feira, 6 de Novembro, após a decisão do júri liderado por Manuel Alegre, numa conferência de imprensa na sede do grupo editorial, em Alfragide.

Este romance tem como cenário a construção da primeira ponte sobre o Tejo e oferece "um retrato do Portugal dos anos 1960". "Por um lado, a formação de um exército proletário para a construção da ponte, por outro, as primeiras partidas do exército para a guerra colonial", disse Manuel Alegre, citado pela Lusa, que contou com outros jurados como o professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra José Carlos Seabra Pereira, a jornalista, escritora e crítica literária Isabel Lucas, o ex-reitor da Universidade Politécnica de Maputo Loureço do Rosário, a poetisa e historiadora angolana Ana Paula Tavares e a jornalista Josélia Aguiar.

"Pés de Barro polariza o seu realismo histórico no quotidiano de um pátio em Alcântara e nas razões de viver dos que nele se acolhem", continuou Alegre, acrescentando que o romance "encaminha-se para o anúncio metafórico do 25 de Abril".

Nuno Miguel Silva Duarte, de 52 anos, além de escritor, é publicitário há cerca de 30 anos. Segundo o Chief Product Officer da editora, Pedro Sobral, o autor já foi contactado, referindo que este disse que estava “em choque” com a notícia e que pediu “alguns minutos para se recompor”, cita a Renascença.

Durante o processo de avaliação, os textos não têm o autor identificado. Este só é conhecido depois da tomada de decisão do júri.

O Prémio LeYa foi entregue pela primeira vez em 2008 e oferece 50 mil euros ao vencedor. Em 2023 foi entregue ao livro Não há Pássaros Aqui de Victor Vidal.

😋 Se não é bom para comer, não é bom para trabalhar. Siga-nos no LinkedIn

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp