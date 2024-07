Nus, à noite, no meio da natureza: vem aí uma caminhada nocturna naturista

A 8ª Caminhada Nocturna Naturista promovida pela Pensamentos ao Vento vai ter lugar no Parque Municipal do Cabeço de Montachique no dia 27 de Julho. Ou melhor, na noite. A caminhada é antecedida por um jantar (bacalhau à Brás, bebidas e café) na sede da associação, em Sacavém, e a Câmara Municipal de Loures assegura o transporte até ao parque florestal. Os participantes só precisam de levar lanterna para iluminar o caminho e podem tomar banho nas instalações do parque no final da caminhada.

Os preços de jantar+caminhada são de 7,50€ para sócios, 10€ para convidados de sócios ou sócios de outras entidades naturistas e 15€ para as restantes pessoas. Além dos preços, há mais uma outra diferença entre sócios e não sócios: enquanto os associados podem participar nas actividades naturistas vestidos, desde que a nudez dos outros não os incomode, os não-sócios devem cumprir nudez social obrigatória.

Nos seus 11 anos de existência, a Pensamentos ao Vento já fez oito destas caminhadas (com excepção apenas para o ano a seguir à fundação e os da pandemia), e continua a promover diversos eventos naturistas e não naturistas, tendo sempre como objectivo o bem-estar e a aproximação das pessoas à natureza. Pretendem com eles abrir a sociedade ao naturismo e desfazer tabus e ideias feitas sobre a prática desta filosofia de vida. Há sardinhadas, caracoladas (a última reuniu 40 pessoas), festas de Natal, torneios de setas, peddy-papers e, todas as sextas, caminhadas nocturnas – estas são actividades sem nudez social. Outras, como convívios na piscina, jantares, campismo, excursões e idas à praia são naturistas. "As caminhadas às sextas, pelas 9 da noite, começam na sede e vão até à Expo, ou aos passadiços do Trancão, ou Alverca. Servem mais para tirar as pessoas do stress do trabalho, ao fim da semana", descreve José Luís Vieira, presidente.

Se quiser ficar a par do calendário da associação Pensamentos ao Vento, basta clicar aqui.

Percurso circular, fácil, 3-4 km de estradão, 21.00-23.00. Inscrições em Pensamentos ao Vento. Ponto de encontro e jantar (19.00-20.30): Rua Salvador Allende, 37, 4º Dto, Sacavém. 27 Jul (Sáb). 7,5€-15€

