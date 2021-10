O amor está no ar: declare-se à cidade com os Love Local Awards

Nós sabemos, nós sabemos: Lisboa pode ser uma cidade desafiante para se viver. O trânsito, as rendas altas, os alfacinhas rabugentos logo pela manhã... Bem, pelo menos temos os lugares. Aquela pequena galeria de arte para onde pode levar o portátil e trabalhar. O restaurante onde já o tratam pelo nome e sabem como gosta do seu café. A loja que salva o dia só de olhar para a montra. O bar que finalmente reabriu – e sem o qual já não quer voltar a viver. Vá lá, não há segredos entre nós. Queremos saber tudo sobre os seus lugares preferidos na cidade.

Os Love Local Awards estão de volta – e a partir de hoje pode declarar o seu amor à cidade, votando nos spots que mais gosta. É a sua oportunidade de nos contar tudo sobre os restaurantes, os bares, as lojas, os espaços culturais, os parques e os jardins que lhe enchem o coração. Pode votar em vários locais, seja qual for a categoria. Depois de reunirmos todas as nomeações, terá a oportunidade de votar nos que acredita serem as grandes estrelas da cidade. Os lugares mais amados – ai, votados! – serão anunciados na Time Out e ainda recebem um pacote grátis de marketing e publicidade para os ajudar a prosperar. Afinal, tiveram um ano e meio tramado graças àquele cujo nome já estamos fartinhos de pronunciar.

Lançados simultaneamente em 14 cidades da Europa e dos Estados Unidos, os Love Local Awards fazem parte do compromisso da Time Out de apoiar os negócios locais, oferecendo-lhes uma plataforma e o reconhecimento que merecem. As nomeações estão abertas entre esta terça, 26 de Outubro, e o dia 5 de Novembro. Depois, poderá votar nos campeões das nomeações entre 11 e 17 de Dezembro. Os vencedores serão anunciados no arranque de 2022.

Ficou com dúvidas? Espreite a nossa página de FAQS. Depois, é só soltar o romântico que há em si e declarar o seu amor a Lisboa.

