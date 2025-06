O Aqui Há Peixe resistiu até onde conseguiu. Agora, mudou de mãos

Mafalda e Miguel Reino saíram do restaurante que criaram há 29 anos e que existia há 15 no Chiado. A mudança no bairro acabou por ditar o desfecho.

Há um ano, Miguel Reino já apontava as dificuldades em manter aberto o Aqui Há Peixe. Agora, 15 anos depois de abrir no Largo Rafael Bordalo Pinheiro, no Chiado, anunciou “o fecho de um ciclo”. O restaurante de peixe e marisco, porém, vai continuar a funcionar. “Querem manter a mesma coisa”, revela Miguel à Time Out, mas não sem lamentar o desfecho. “Foi muito difícil para mim, mudaram-se as tradições, mudaram-se os horários, os encargos foram muito elevados.”

Foi no Facebook, na página do Aqui Há Peixe, que Miguel e Mafalda Reino deram conta da mudança. “Em Maio de 2025, o Aqui Há Peixe fechou um longo volume da sua história. Fizemos uma passagem de testemunho e avançamos agora para uma nova etapa da nossa vida pessoal e profissional. Quem visitar o restaurante já não nos encontrará por lá”, lê-se na publicação, assinada pelo casal.

“A ideia de fazer um restaurante de peixe surgiu como uma tela em branco, tal e qual aquela areia que pousava sobre os nossos pés quando nos mudámos para a Praia do Pego em Maio de 1996. Ao longo de 29 anos servimos as pessoas sob o lema ‘o prazer de bem servir’ porque para nós o trabalho assentava sobre essa experiência de enorme satisfação física, emocional e espiritual. É muito gratificante pensarmos nas tantas e tantas pessoas que se sentaram à nossa mesa, que viajaram tantos quilómetros para nos ver, para saborear a nossa comida”, acrescenta ainda a nota.

Foi com o irmão Gigi, hoje na Quinta do Lago, que a história do Aqui Há Peixe começou, ainda na Comporta, na Praia do Pego, há 29 anos. Hoje, eram muitos ainda os clientes que se mantinham desde essa altura, mas as dificuldades tornaram-se cada vez mais pesadas, diz Miguel Reino à Time Out. “O Chiado só tem turistas”, conta. Uma queixa que o proprietário já tinha apontado quando há um ano o visitámos no Chiado.

“Aquele bairro emblemático que tinha lojas boas, restaurantes bons, agora virou um centro comercial, como outro qualquer, mas ao ar livre”, dizia, depois de um almoço mais tranquilo do que desejava. “Estamos em Lisboa desde 2009, quando foi aquela grande crise. Mas fomos fazendo a casa devagarinho, degrau a degrau. Tínhamos muitos portugueses, porque o Chiado ainda tinha muitas empresas e residentes. As pessoas vinham passear para o Chiado, mas foi mudando.”

O restaurante segue agora em novas mãos, mas ainda com o mesmo nome. “Se não houver nenhuma deturpação do que era o Aqui Há Peixe, as coisas mantêm-se. Se houver alguma falta de respeito com o produto, ou alguma uma discrepância, temos de ver. Mesmo já não sendo meu, tem de haver um respeito aos 29 anos do Aqui Há Peixe”, defende Miguel Reino, agora a aproveitar o descanso.

“Para já, o objectivo agora é parar e pensar. Já surgiu uma oportunidade, mas ainda estou a curtir a ressaca”, ri-se. “Vou-me dedicar às navegações”, conclui, referindo-se aos passeios de barco que já vinha a organizar. Quem sabe não venha a cozinhar por lá, deixa no ar.

