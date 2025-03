O arraial mais animado de Lisboa está de volta: vem aí o Santo António à la Time Out 2025

Time Out Portugal | Santo António à La Time Out

Lisboa só entra em modo festa depois do Santo António à la Time Out.

No dia 23 de Maio, a Time Out volta a ser o epicentro da animação popular, com o arraial mais esperado da cidade, que regressa com tudo o que se quer: música, bailarico, copos no ar e comida de fazer inveja a qualquer festa tradicional.

E para quem é novo nestas andanças, aqui vai a parte mais importante - o Santo António à la Time Out traz tudo incluído: entrada, comida e bebida à discrição durante todo o evento, das 19.00 à 01.00. Temos bifanas e sardinhas, como não podia deixar de ser, mas muito mais do que isso. O cardápio da noite volta a contar com curadoria da Time Out, que convida alguns dos seus espaços de restauração preferidos na cidade para se juntarem à festa.

Para esta edição já estão confirmados: Poke House, A Lanchonete, Empanadas Mi Buenos Aires Querido, Cultural Club, O Melhor Croissant da minha Rua, Sinner Smash, Pinsetti - La Pinsa Romana, Da Lis com Amor e Bake Bros. Mas fique atento que temos mais novidades a caminho - afinal, um bom arraial não se faz de copo vazio, não é verdade? E para isso temos parceiros a juntarem-se a nós com novidades fresquinhas.

A música fica novamente a cargo do incansável Xico à Portuguesa, o verdadeiro mestre desta festa (e do bom humor). A pista não vai ter descanso.

Os bilhetes já estão à venda e custam 40€. O melhor é apressar-se que esgotam sempre num instante. Para quem pensou em vir em família, atenção que a entrada é proibida a menores de 18 anos.

E como uma boa notícia nunca vem só, a festa continua no mês seguinte com o São João à la Time Out no Porto, que também está de regresso. A festa ruma a norte no dia 20 de Junho com todos os detalhes a serem anunciados muito em breve.

Santos é lindo e à la Time Out, ainda mais! Vai ficar de fora?



Santo António à la Time Out 2025. 23 de Maio, às 19.00. Local a revelar em breve. Bilhetes à venda na 3cket.